Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, coppia fashion per le strade di Roma

Il 16 novembre Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori di Thiago. Da allora il mondo dell’influencer e del calciatore ruota intorno al loro bimbo, circondato costantemente anche dall’affetto di parenti e amici. I due però cercano di ritagliarsi anche un po’ di tempo di coppia e sono stata paparazzati a spasso per il centro di Roma, durante una romantica passeggiata. Come prevedibile, Chiara e Mattia sfoggiavano due look super cool.

L’amicizia con gli Immobile

Qualche settimana fa Chiara Nasti era stata pizzicata in giro per la Capitale insieme a Ciro Immobile e Jessica Melena. I tre si erano distinti per i loro look colarati e costosi. Immobile e Zaccagni giocano insieme nella Lazio ma sono grandi amici anche nella vita, tanto che Ciro e Jessica saranno padrino e madrina di Thiago in occasione del battesimo. Per un pomeriggio di relax questa volta la Nasti ha però deciso di farsi accompagnare dal fidanzato, Mattia Zaccagni.

Presto sposi?

Per le vie del centro, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono apparsi più affiatati che mai. Tra sguardi complici, mani che si sfiorano, battute e sorrisi, i due hanno dimostrato la solidità del loro legame. Non che ci fossero dubbi. Chiara è molto attiva su Instagram, dove condivide momenti di vita quotidiana insieme alla sua famiglia. Le foto con il piccolo Thiago non mancano e nemmeno le lodi nei confronti del compagno. Dopo la proposta di nozze, arrivata ad agosto 2022, mentre la Nasti era in dolce attesa, pare che i due stiano preparando il loro matrimonio. La curiosità di vederli in abiti nuziali è tanta ma anche durante la loro passeggiata Chiara e Mattia hanno attirato l’attenzione dei fashionisti.

Premaman sexy

Chiara Nasti è una grandissima appassionata di moda e condivide spesso consigli fashion con i follower. Il suo guardaroba comprende una vastissima collezione di borse, scarpe e abiti firmatissimi. Non mancano i gioielli, come quello sfoggiato in occasione del parto, in abbinamento con Mattia Zaccagni. In gravidanza la Nasti aveva anche fatto discutere per i suoi outfit definiti troppo sexy. Bikini striminziti, vestiti fascianti, tacchi alti: senza dubbio sapeva come farsi guardare.

Innamorati e firmati

A Roma Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno scelto due look casual ma top brand. Felpa bianca di Dior e sneakers di Louis Vuitton (1.030 euro) per Zaccagni. Il calciatore ha sfoggiato anche dei pantaloni chiari in denim, un cappellino e degli occhiali da sole. Chiara era sensuale al punto giusto con dei jeans attillati, una maglia bianca aderente e un blazer nero di Balmain (1.593 euro). In mano l’influencer teneva ben salda una Flap di Chanel verde (9.700 euro) mentre ai piedi calzava un paio di stivali in gomma (circa 3mila euro), sempre della maison francese. In Italia ormai piove poco e i mesi freddi sono passati da un pezzo ma la moda, si sa, non ha stagione. Sbricia questa coppia innamorata (e di lusso vestita) nella gallery.

