Claudia Galanti, incidente fashion con la borsa da quasi 2mila euro

In giro per le vie del lusso di Milano, la showgirl paraguaiana si accorge di aver perso la Saint Laurent per strada

Pomeriggio di chiacchiere e shopping per Claudia Galanti. L’ex showgirl si è concessa una giornata con un’amica in centro a Milano. La bellezza paraguaiana, in Italia da moltissimi anni, si è fatta conoscere al grande pubblico per le partecipazioni televisive ma, da qualche tempo, ha intrapreso un nuovo progetto, dedicato alla cucina. Nel 2020 infatti Claudia ha lanciato un servizio di cooking box, incentrato su piatti da cucinare e consumare a domicilio. Dopo anni difficili nella vita privata, la Galanti ha dichiarato di aver trovato pace nel cibo, rispolverando le ricette che era solita cucinare da giovane insieme alla nonna italiana.

Se il lavoro e i due figli Liam e Tal la tengono molto impegnata, Claudia Galanti si prende anche un po’ di spazio tutto suo. In via Montenapoleone l’ex modella non è passata inosservata. Con un cappotto rosso fuoco su un outfit total black è stata subito immortalata dai paparazzi. Se ai piedi calzava i comodi e richiestissimi stivali Monolith di Prada (1.100 euro) è su un altro accessorio che si sono concentrati i flash dei fotografi. Mentre osservava le vetrine infatti la Galanti è stata la protagonista di un incidente fashion. A un certo punto l’imprenditrice si è accorta di aver perso la borsetta. La sua Sunset di Saint Laurent giaceva per terra sul marciapiede.

Scoperto l’accaduto Claudia Galanti ha raccolto la it-bag da 1.790 euro della maison. Si sarà rotta o semplicemente si è staccata la catena regolabile? Non lo sappiamo. Di fatto Claudia si è messa ad aggiustare alla meglio il suo accessorio firmato, poi, per sicurezza, se l’è stretta forte per il resto del giro per le vie del lusso meneghino. Sbircia tutte le foto dell’intoppo modaiolo della Galanti nella nostra gallery.

