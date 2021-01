Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, nella edizione scorsa, la vita di Clizia Incorvaia ha avuto un grosso cambiamento. Innanzitutto l’estate d’amore con Paolo Ciavarro, incontrato proprio nella Casa, poi il successo di pubblico che le ha permesso di occuparsi della grande passione della sua vita: la moda.

Il momento d’oro della influencer siciliana sta per includere una personale linea di abbigliamento. L’ex gieffina ha chiesto di parlarne proprio a noi di Lookdavip: “Scrivetelo, mi farebbe piacere!”.

40anni festeggiati come si deve, la storia d’amore che va a gonfie vele, un profilo Instagram zeppo di foto dei suoi look, che fanno il pieno di like. La vita di Clizia Incorvaia non potrebbe essere più densa. Adesso l’influencer sta per lanciare una sua collezione di moda con cui accontenterà le sue follower.

“Pochi pezzi, intercambiabili e low cost” ci dice Clizia Incorvaia. “Per tutte le donne e tutte le tasche, perché la moda è per tutti!”, precisa.

Il nome del brand? “CliZia World sarà il nome del sito, in cui ci sarà tutto. Il resto lo sveleremo piano piano…”, risponde Clizia misteriosa.

Si tratta di scarpe? “7 capi abbigliamento, 6 paia di scarpe, gioielli e borse”. I sandali rosa cipria hanno già avuto un ottimo riscontro di pubblico. Clizia Incorvaia li ha mostrati in anteprima sui social: tacco grosso, cinturino alla caviglia e tonalità neutra, perfetta con qualsiasi outfit.

Clizia, cosa ne pensa Paolo di questa tua avventura imprenditoriale? “Lui mi ha sempre sostenuta, anzi crede che il mio vero percorso sia da imprenditrice di moda… Poi lui magari si occuperà, essendo laureato in economia, della parte commerciale! Noi amiamo fare squadra. Non c’è niente di più bello!”

Tepistiche? Un mese, forse due. “Stiamo aspettando che la situazione migliori” confessa Clizia Incorvaia, riferendosi ovviamente alla pandemia. Con la primavera alle porte, le sue follower stanno già aspettando di accaparrarsi i suoi sandali.

Marineve Cantarella

