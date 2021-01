Ora che sono passati cinque giorni e che i riflettori puntati su Washington si sono spenti, è il momento di tirare le somme sull’Inauguration Day di Joe Biden. Incarnerà il cambiamento tanto auspicato da molti americani? Di certo in occasione dell’insediamento abbiamo visto uno show in pompa magna. Anche per quanto riguarda i look dei famosi presenti. Le star dello spettacolo, da Lady Gaga a Jennifer Lopez fino a Katy Perry, non sono passate inosservate con i loro outfit esagerati (>>>riguardali qui<<<) ma ci sono anche dettagli fashion di nicchia che sono stati evidenziati solo quando il clamore mediatico sui grandi vip è scemato. Ecco cinque particolari curiosi sull’insediamento presidenziale del 20 gennaio.

Perché Joe Biden si è vestito così?

Il presidente Joe Biden ha indossato un total look di Ralph Lauren, composto da cappotto monopetto abbinato alla mascherina, completo navy blue, camicia bianca immacolata e una cravatta azzurra. Un outfit impeccabile firmato dal brand che incarna il sogno americano per eccellenza. Nato nel Bronx, Lauren è diventato uno degli stilisti più famosi del mondo, immediatamente riconoscibile per lo stile preppy composto dalle polo colorate e dai calzoni khaki. Stesso marchio anche per i coniugi Clinton, che si sono spesso affidati al designer negli anni.

Sneakers protagoniste

Quella delle sneakers è una nicchia di mercato molto proficua. Ci sono modelli che raggiungono quotazioni altissime e che vengono messe in vendita nel mercato secondario a cifre esorbitanti. E’ il caso delle Jordan 1 Resto High Dior, collaborazione tra Nike e la maison francese che, al momento, si trovano sui siti dedicati a oltre 7mila euro. All’Inauguration Day questo esclusivo modello è stato indossato da Nikolas Ajagu, il marito di Meena Harris, la nipote di Kamala Harris. Nike anche per Maisy Biden, nipote del presidente, che per l’evento serale ha abbanato a un abito con fiori e cuori di Rodarte, un paio di ginniche bianche con il famoso baffo in nero.

Le perle di Kamala Harris

Per il giorno più importante Kamala Harris ha fatto ricorso alle sua amate perle. Il vezzo personale della vicepresidente di indossarle in tutte le occasioni degne di note come simbolo di potere femminile ha conquistato molte donne statunitensi. E’ stato creato addirittura un gruppo Facebook chiamato ‘Wear Pearls on Jan 20 2021‘ (Indossa le perle il 20 gennaio 2021), che suggeriva questo accessorio come simbolo di solidarietà tra donne.

Il cappotto ricamato di Jill Biden

Dopo l’azzurro della cerimonia inaugurale, per il Virtual Inauguration Concert, Jill Biden ha sfoggiato un outfit bianco di Gabriela Hearst. Sull’abito, sul cappotto e sulla mascherina della First Lady erano ricamati i fiori che rappresentano gli Stati americani. Inoltre, il marchio della stilista basa il suo credo sulla produzione di capi sostenibili, che non danneggiano l’ambiente. Il richiamo floreale è dunque anche un omaggio alla tutela della natura, tema che la nuova amministrazione ha molto a cuore.

Il cappotto giallo e l’anello di Amanda Gorman

Amanda Gorman è stata la vera rivelazione dell’insediamento. A 22 anni la poetessa ha recitato versi che hanno ispirato la nazionale. A Capitol Hill la Gorman indossava un delizioso total look di Prada. Il colore del cappotto non è casuale. Amanda ha dichiarato a Vogue di essere stata scelta per l’evento da Jill Biden in persona. “Ho visto un video di te, vestivi di giallo e l’ho amato”, le ha detto tempo fa la First Lady. Questo il motivo che l’ha portata a indossare questa tonalità a Washington. I gioielli invece sono stati regalati alla giovane da Oprah Winfrey. L’anello in particolare, creato da Of Rare Origin, riproduce un uccello in gabbia ed è un omaggio alla scrittrice Maya Angelou, poetassa inaugurale nel 1993 in occasione del primo mandato di Bill Clinton e autrice del libro autobiografico “I Know Why a Caged Bird Sing” (So perché un uccello in gabbia canta). Scopri nella gallery tutti i dettagli fashion più curiosi dell’Inauguration Day.

