Deva Cassel e Saul Nanni, innamorati e chic alla sfilata Dior

C’è una città più romantica di Parigi? Deva Cassel ha scelto la città degli innamorati per presentare ufficialmente il nuovo fidanzato, Saul Nanni. Nella Ville Lumière è in corso la Haute Couture Fashion Week. Le maison più blasonate portano in scena le collezioni di alta moda ma la curiosità è per gli ospiti nel parterre. Da Dior trionfa l’amore.

Deva e Saul, giovani star crescono

Figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, Deva Cassel è una stella in ascesa. La 19enne è una delle modelle più richieste dai brand del lusso: l’abbiamo vista sfilare in passerella e posare davanti agli obiettivi dei fotografi più importanti, sia per i magazine patinati che per le campagne pubblicitarie. Da qualche tempo, Deva fa anche l’attrice, del resto il dna parla chiaro. La Cassel ha conosciuto Saul Nanni, 24enne astro nascente del cinema italiano, sul set della serie tv Il Gattopardo. Lei interpreta Angelica, lui è Tancredi. Una coincidenza che sembra un déjà vu. Mamma Monica e papà Vincent si sono conosciuti, nel 1996, mentre giravano L’appartamento. I due si sono separati nel 2013 ma resta il grande affetto e l’impegno comune per le due figlie, Deva appunto, e Leonie.

Le foto estive

Le voci della love story tra Deva Cassel e Saul Nanni si sono rincorse per un po’. A settembre sono stati proprio loro a confermare le indiscrezioni, pubblicando sui rispettivi profili social delle immagini che non lasciavano spazio ai dubbi. Un cuore bianco è la caption usata da Saul a corredo dello scatto dove, in barca, bacia la sua Deva: in fondo, quando c’è tanto sentimento, le parole non servono. It’s true. “E’ vero” scrive invece lei, a margine di due fotografie che sembrano uscite direttamente da una rivista di moda. Nella prima foto, in banco e nero, la Cassel e Nanni guardano dritti nell’obiettivo. La seconda è invece decisamente più maliziosa e li riprende da dietro, in costume.

Insieme alla sfilata Dior

Qualche mese dopo, ecco che Deva Cassel e Saul Nanni sono pronti per il debutto ufficiale. E’ la sfilata di Dior l’evento perfetto per mostrarsi al mondo intero. Deva è particolarmente legata alla maison, così come lo è mamma Monica Bellucci: la scelta è venuta naturale. Al loro arrivo al Musée Rodin, location scelta da Maria Grazia Chiuri per il défilé, i due sono stati circondati dai paparazzi. Bellissimi e felicissimi, non si sono nascosti dai flash dei fotografi. Anzi, Deva e Saul sono stati al gioco, svelando attimi di intimità. Lei l’abbraccia, lui la cinge a sé, gli sguardi si incrociano e i sorrisi si allargano: l’amore regna sovrano e loro vogliono farlo sapere a tutti. Anche i look sono abbinati e, a vederli, qualcuno ripensa subito a un altro match di coppia (e di famiglia) alle sfilate parigine. Nel marzo del 2022, prima di dirsi addio, Vincent Cassel e Tina Kunakey si erano presentati, abbinati e innamorati, allo show Miu Miu.

L’orgoglio di mamma Monica Bellucci

“Grazie per averci invitati alla sfilata haute couture” scrive Deva Cassel su Instagram, nel ringraziare la maison Dior. La modella ne approfitta per postare una carrellata di foto di coppia. Tornando al look, Deva e Saul non hanno sbagliato un colpo. Lui è impeccabile con un cappotto grigio dal taglio morbido, lei è meravigliosa con un trench in gabardine di cotone beige con il colletto incrociato (3.600 euro), abbinato a stivali neri in camoscio e alla pochette Saddle (2.000 euro). Il trucco accennato, la frangia spettinata e lo chignon arrangiato alla meglio: tutto così francese, tutto così chic. Anche Monica Bellucci sul suo profilo Instagram loda la figlia, pubblicando due immagini. “DEVA” e un cuore rosso, scrive semplicemente: cuore di mamma. Guarda nella gallery gli scatti di questa nuova, bellissima coppia.

