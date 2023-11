Paris e… London: la Hilton è mamma bis e l’annuncio è dolcissimo

Paris Hilton ha aspettato il Thanksgiving Day per dare ai follower una notizia strabiliante. Nel giorno in cui gli americani ricordano i Padri Pellegrini e rendono grazie per le cose belle della loro esistenza, la socialite ha annunciato… una nuova vita. Nella famiglia Hilton-Reum infatti è arrivata una femminuccia.

La famiglia si allarga

A gennaio 2023 Paris Hilton e Carter Reum avevano annunciato di essere diventati genitori. Lo dolcissime foto di Phoenix in braccio a mamma e papà avevano fatto il giro del mondo. Il piccolo, nato da madre surrogata, è stato atteso a lungo. Paris non aveva mai nascosto le sue difficoltà nel rimanere incinta: l’influencer aveva speso molte parole su questo tema delicato, che spesso viene tenuto nascosto e che fa soffrire molte donne. Poco dopo l’arrivo di Phoenix Barron Hilton Reum, la star ha dichiarato il desiderio di allargare la famiglia, dando una sorellina al suo piccolo.

Paris e… London

“Sono grata per la mia bambina” ha scritto Paris Hilton su Instagram nel Giorno del Ringraziamento. La foto scelta per l’annuncio è dolcissima: un orsetto, degli occhiali da sole a cuore e un completino rosa con pantaloni e maglietta a maniche lunghe dal delicato colletto bianco, sui cui spicca una scritta di lustrini. London, si legge sul petto: è questo il nome della piccola. In famiglia continua dunque la tradizione dei nomi di città, dopo il piccolo Phoenix (che veste già firmato, guardalo in Burberry nella nostra gallery) e, ovviamente, mamma Paris. La Hilton aveva deciso di chiamarla così da tempo. “Da almeno dieci anni ho scelto London, è la mia città preferita ed è perfetto per una bimba”, aveva dichiarato in primavera in un podcast.

La principessa è qui

I commenti di gioia dei follower, famosi e non, sono arrivati in fretta. Congratulazioni – La notizia più bella – Sono così felice per voi: in fan sono felicissimi. Ma dov’è la piccola London? In molti si sono chiesti se fosse già nata o se la gestazione fosse ancora in corso. Ci ha pensato mamma Paris Hilton a fugare i dubbi: “La mia principessa è arrivata” ha fatto sapere su TikTok. Per il Giorno del Ringraziamento (e per festeggiare la lieta novella) la Hilton ha invitato tutta la famiglia a casa. I cuginetti che giocano, l’immancabile tacchino, i sorrisi di giubilo e Phoenix che viene definito “big brother” dai genitori.

Una vita in rosa

Paris Hilton è da sempre una grande amante del rosa: molto prima del Barbiecore, era lei a lanciare tendenze in questa nuance. Adesso che è mamma di una femminuccia, potrà dare libero sfogo ai suoi desideri total pink. Di certo la bimba potrà attingere da un guardaroba di tutto rispetto, fatto di abiti stravaganti e accessori di lusso. Paris ha posato di recente con un divertente top di Blumarine (1.091 euro) che riproduce il volto di Hello Kitty. C’è stato poi il costume confettoso da Principessa Peach per Halloween e una tuta bicolore sui toni del fucsia. Le opzioni non mancano: London sarà di certo una baby fashionista.

