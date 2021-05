Chi si nasconde sotto le lenti fumè dei lussuosi occhiali? Cody Simpson, un uomo dai mille talenti.

Dopo essere esploso appena 12enne su YouTube, ora che di anni ne ha 24 è un cantante di successo. Ha pubblicato tre album da migliaia di download, scritto colonne sonore e girato mezzo mondo in tour. Nel frattempo ha anche avviato una carriera da attore, partecipando a numerose serie tv, al film Smiley Face Killers e debuttando a Broadway dove, oltre che cantare e recitare, balla pure. E non è tutto.

Di recente è tornato al suo primo amore, il nuoto, ottenendo risultati sorprendenti che gli hanno fatto accarezzare il sogno di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo. Nemmeno agli amanti del gossip sono sfuggite le sue imprese, dalla storia d’amore di due anni con Gigi Hadid ai 12 mesi di fuoco con Miley Cyrus.

Tutti gli occhi su Cody Simpson

E’ tutto? Certo che no! In questo passare brillantemente da una carriera all’altra, e visto il fisico che si ritrova, Cody Simpson non poteva certo farsi mancare qualche esperienza da modello. Il primo a volerlo è stato il brand australiano di underwear Bonds, ma alla fine anche Versace ha messo gli occhi su di lui. Grintoso, pieno di talento e sempre pronto a mettersi in gioco, Cody è l’incarnazione ideale dell’uomo della maison. Che non a caso l’ha scelto per prestare il volto (e muscoli guizzanti) alla nuova linea di eyewear. Una collezione dal carattere decisamente contemporaneo, che reinterpreta l’iconica Medusa inserendola in montature sofisticate e futuristiche.

Divino per Versace

Nelle foto della campagna Cody Simpson sembra un dio greco scolpito nel marmo, tutto muscoli e sex appeal. Posa spavaldo e audace, con gli occhi nascosti dagli occhiali da sole Versace, o incorniciati dalla montatura da vista. Se lo sguardo sfugge dietro le lenti, il fisico statuario è bene in vista, sottolineato dagli outfit aderenti o dalla maglietta bagnata. Uno spettacolo tutto da ammirare.

