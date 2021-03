Gigi Hadid, la prima sfilata post parto è per Versace

Dopo la maternità la modella torna in passerella ed è in buona compagnia: con lei ci sono Bella Hadid, Vittoria Ceretti e Irina Shayk

L’assenza di Gigi Hadid alla Milano Fashion Week di settembre 2020 si era fatta sentire. La modella aveva un ottimo motivo: proprio durante la settimana della moda milanese ha dato alla luce la sua primogenita, Khai. Dopo aver saltato un turno, non poteva certo perdersi anche l’appuntamento primaverile. Il ritorno in passerella dopo la maternità è stato col botto: ha scelto lo show di Versace per il primo catwalk da mamma. Ed era in ottima compagnia nel “labirinto” della maison, visto che con lei c’era sua sorella Bella Hadid, oltre a Irina Shayk e Vittoria Ceretti.

Gigi Hadid persa nel labirinto Versace

La maternità ha fatto bene a Gigi Hadid, ancora più bella e sicura di sé. Nel giro di nemmeno sei mesi dal parto ha riacquistato la forma perfetta, enfatizzata dai look creati da Donatella Versace. Per lo show, la modella ha dovuto cambiare colore di capelli: una tinta ramata che enfatizza la lunghissima chioma. “Perditi, ma fallo alla moda” è stato il dictat dei creativi. E lei ha dato il meglio di sé nel labirinto ispirato dall’iconico motivo a greca Versace, fulcro della nuova collezione. Lo sguardo impaurito ma attento, di chi cerca una via d’uscita.

Bella Hadid, glamour e sex appeal

Insieme a lei c’era sua sorella Bella Hadid con la quale, giurano entrambe, non esiste nessun sentimento di rivalità. Bella ormai è una presenza fissa nella line-up della maison, che spesso e volentieri affida la propria immagine al volto affilato e al fisico scolpito della modella. Occhi bistrati di fucsia e outfit da ragazzina per la sfilata. Glamour e sex appeal alle stelle per l’ultima catwalk Versace!

Vittoria Ceretti, da Versace a Sanremo

Vittoria Ceretti è freschissima di Sanremo 2021. Quando è stato girato il video di Versace per la MFW 2021 non sapeva ancora come sarebbe andato il suo esordio in tv. All’Ariston è stato un successo, ha incantato tutti con grazia ed eleganza (e tre abiti haute couture di cui uno Versace), allo stesso modo in cui lascia a bocca aperta quando è in passerella. A 22 anni è una delle top model più richieste e il motivo è evidente: bellezza e carisma sono sotto gli occhi di tutti.

Irina Shayk, bellezza intramontabile

Irina Shayk è una certezza, non per niente Versace le ha affidato le sue creazioni. A 35 anni, quando molte top model hanno già imboccato il viale del tramonto, lei è più splendente che mai. La passerella è il suo habitat naturale, si muove sicura e cattura gli sguardi con le sue curve perfette e le sue movenze naturalmente sensuali. Con due outfit total black era una dea.

Un vero poker d’assi quello che Versace si è giocato nel suo fashion show, guarda le foto nella gallery…

