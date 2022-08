Costumi interi, i più hot dell’estate: da Melissa Satta a Beatrice Valli

Come se l’estate non fosse già caldissima, le vip sanno come renderla ancora più bollente. Al mare o in piscina sfoggiano curve da capogiro e le loro nuove scelte in fatto di beachwear sono all’insegna della sensualità. I costumi interi piacciono sempre di più, e sono in tante a indossarli sfoggiandoli sui social.

Costumi interi, è l’estate del bianco

I costumi interi bianchi sono la nuova ossessione in fatto di beachwear. Sono tante le vip che li scelgono, a partire da Cristina Marino chic e sensualissima in Amazuin. Beatrice Valli indossa un romantico modello Zara con maxy rosa sul petto. Ma non fatevi ingannare dalle apparenze: è candido e immacolato ma anche tanto sexy. Pure Stefania Orlando punta sul total white per la spiaggia, completando il suo look con un caftano in tinta.

Colori squillanti e fantasie intriganti

Chi sceglie il colore, lo fa senza mezze misure. I costumi interi si illuminano di tinte solari e squillanti come il giallo e l’arancio di quello indossato da Melissa Satta (i suoi look da mare li vedi QUI). La fantasia orientale di Manila Nazzaro, sui toni del rosa e del celeste, intriga e seduce. Brilla di bagliori metallici e si accende con l’arcobaleno il modello Marion Zimet sfoggiato da Elisabetta Canalis: il davanti è ipnotico, il dietro fa perdere la testa.

Mai troppo sexy

Se pensavate che i costumi interi fossero più casti dei bikini, dovrete ricredervi. Basta aver voglia di osare e, grazie a cut-out e scollature audaci, si raggiungono vette di provocazione altissime. Basti guardare Elettra Lamborghini con un modello laser cut che lascia scoperte ampie porzioni di pelle. La scollatura di quello 4giveness sfoggiato da Sophie Codegoni regala una vista mozzafiato sul suo décolleté. Anche Paola Caruso accetta la sfida della seduzione e posa in piscina con addosso un capo Talhita ad alto tasso erotico. I costumi interi più belli li trovi nella gallery, qual è il tuo preferito?

