Mariacarla Boscono, classe e sensualità nel suo DNA

La super modella è la protagonista della campagna scattata in Puglia per la nuova collezione di Dolce&Gabbana

In una location dall’anima antica, immersa tra il sole e i mandorli della Puglia, Mariacarla Boscono sembra una diva d’altri tempi nella nuova campagna Dolce&Gabbana. Il brand Made in Italy ha scelto la super modella come volto per presentare la collezione DNA: pezzi iconici, che recuperano l’essenza dello stile del brand. Classe, eleganza, ma anche malizia e sensualità, le stesse caratteristiche che scorrono nel sangue della modella.

Dolce&Gabbana presenta il suo DNA

E’ un lavoro di sottrazione quello messo in atto da Dolce&Gabbana, per arrivare alla radice dell’eleganza. Pochi fronzoli e tanta classe nei capi neri e austeri che però, tra tagli sartoriali e rigorosi e pezzi che richiamano la lingerie, racchiudono un concentrato di carica sexy. Oltre a Mariacarla Boscono, con la sua sensualità ricercata, gli stilisti si sono affidati di recente a Kim Kardashian. Due fisicità totalmente diverse, con in comune una dose massiccia di femminilità.

Mariacarla Boscono protagonista dello shooting in Puglia

Proprio come Dolce&Gabbana, Mariacarla Boscono ha classe e sensualità che le scorrono nelle vene. La campagna, realizzata dal fotografo Brett Lloyd, è ambientata in una masseria del Settecento nei pressi di Monopoli tra interni rustici, mandorleti, ceste di vimini e lenzuola stese ad asciugare al sole. Uno scenario che richiama la tradizione e la bellezza retrò, tanto cara all’estetica della maison. La supermodella posa ora maliziosa ora sorridente, con il corpo sinuoso inguainato negli abiti, tutti rigorosamente dell’iconico nero Sicilia.

Verso le nozze con Claudio Stecchi

Se la vita professionale regala grandi soddisfazioni a Mariacarla Boscono (la top italiana è in passerella dagli anni 90), anche quella privata procede a meraviglia. In coppia da circa un anno con lo sportivo Claudio Stecchi, la super modella ha di recente annunciato il fidanzamento ufficiale sfoggiando il brillocco (decisamente vistoso) all’anulare sinistro. I due si erano mantenuti il più possibile lontano dai riflettori e, in un unico colpo, sono usciti allo scoperto e hanno annunciato i fiori d’arancio imminenti. Pare che la proposta sia arrivata durante il viaggio in America in cui il futuro sposo ha anche conosciuto la figlia di lei, Marialucas. Non resta che aspettare l’abito da sposa: chi lo firmerà? Guarda nella gallery il DNA sensuale e sofisticato di Maricarla Boscono.

