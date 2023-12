I look delle star all’Academy Museum Gala: che glamour!

Serata glamour a Los Angeles, dove è andato in scena l’Academy Museum Gala. All’evento si raccolgono fondi per le mostre del museo e si premiano attori e registi per i loro contributi nel mondo del cinema. Prima della festa, riservata e super esclusiva, c’è il red carpet: è lì che le star danno il meglio e si mettono in posa per i fotografi. Ecco i dieci look più spettacolari dell’edizione 2023.

Kendall natalizia, Dua trasparente

Dopo averla vista, sensuale più che mai, nella campagna natalizia di Jacquemus, Kendall Jenner continua a regalarci look piccanti per le feste. Sul tappeto rosso dell’Academy Museum Gala, la top ha optato per il total red, con un lungo abito di Fendi, che svelava il seno sotto il tessuto sottile. Si intravedono i capezzoli anche sotto il vestito di Zoe Kravitz, lineare e chic nel modello color caramello di Saint Laurent. Capelli rosso fuoco e trasparenze audaci per Dua Lipa. Proprio in queste ore è stata ufficializzata la fine della sua love story con Romain Gravas: all’evento da single ha lasciato tutti a bocca aperta nei pizzi Chanel.

Star luccicanti

Non è tutto oro quel che luccica, dice un famoso proverbio… ma di certo sul red carpet questa tonalità fa la sua bella figura. All’Academy Museum Gala le star brillano come non mai. Eva Longoria in Dolce&Gabbana è ricoperta di paillettes: il suo abito a sirena stile vecchia Hollywood è perfetto per la serata. Foglie d’oro e pizzi per Natalie Portman, elegantissima in Dior. Selena Gomez è una diva in Valentino: il suo vestito nero è arricchito da un motivo floreale su collo e spalle. Le rose argento catturano gli sguardi.

Le fantasiose

Per attirare l’attenzione, un po’ di eccentricità non guasta. Kaia Gerber in un abito Celine con bustino e silhouette esagerata sui fianchi sembra pronta per il ballo: i pois creano un delizioso effetto d’altri tempi. Il vestito bronzo di Demi Moore, firmato Tamara Ralph, ha una grande rosa sul seno e fascia il corpo perfetto dell’attrice: per la 61enne il tempo sembra essersi fermato. Gessato hot per Billie Eilish: focus sul décolleté per la cantante, frizzante in Jean Paul Gaultier. Effetto “sfoglia” per Chrissy Teigen, con una creazione beige multi-strato di Tony Ward. Guarda nella gallery i dieci look più accattivanti dell’Academy Museum Gala.

