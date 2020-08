Da Ibra a Fedez, i vip in costume vogliono tutti la stessa cosa

In barca, in spiaggia o a bordo piscina, anche quest’anno i vip hanno sfoggiato muscoli e abbronzatura in costume. Partendo per le vacanze hanno però lasciato nell’armadio gli slippini minimal: i veri protagonisti del beachwear maschile 2020 sono i boxer. Il modello a pantaloncino è il preferito di tutti, a cambiare se mai sono colori e fantasie. Alcuni osano disegni stravaganti e nuance accese, altri invece puntano sulla più classiche delle tinte unite.

Paladino del costume con fantasie insolite è Fedez. In vacanza su e giù per l’Italia con Chiara Ferragni ha avuto modo di sfoggiare più di un costume Intimissimi: uno più pazzo dell’altro. Stesso brand per Christian Vieri, che sceglie boxer con una fantasia a cactus. A differenza degli altri, che non vedono l’ora di esibire gli addominali, lui si copre con la maglietta bianca. Mentre veleggia in barca, Ignazio Moser non rischia certo di passare inosservato con pantaloncini Diesel di un azzurro brillante decorati da papaveri rossi.

Tra chi sceglie la tinta unita c’è Francesco Totti, che non sbaglia con un semplice costume nero. Anche Alessandro Matri va sul classico con un modello da surfista di un elegante color petrolio. Sobrio come pochi il costume bordeaux Armani che Fabio Fognini sceglie per una giornata in spiaggia con Flavia Pennetta e il figlio Federico. Chi rinuncia ai disegni ma non a farsi notare è Filippo Magnini: i suoi boxer Suns Inspiration sono una vera esplosione di colore. E poi c’è Gianni Morandi che su Instagram posta foto dalla Riviera Romagnola a mollo in pantaloncino blu. Tre classici intramontabili in uno scatto solo. Vuoi vedere il costume di Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo e Kevin Prince Boateng? Guarda la gallery…

