Sofia Goggia, la strada della moda è tutta in discesa

Sofia Goggia è una che le sfide è abituata ad affrontarle e a vincerle. Per questo la sciatrice si è lanciata senza paura in una nuova avventura: quella nella moda. La trentenne bergamasca è stata scelta da EA7 Emporio Armani come ambassador della nuova linea di abbigliamento sportivo. Inoltre sui social sono già comparse le foto della campionessa con la tuta firmata dal brand che indosserà nelle prossime competizioni ufficiali.

Una campionessa per testimonial

Il curriculum di Sofia Goggia parla da solo: sciatrice, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di quattro Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali. Una forza e una grinta fuori dal comune, oltre a un fisico scolpito dal tanto allenamento, un viso dai tratti decisi e uno sguardo intenso. EA7 Emporio Armani l’ha scelta per allungare la lista delle star dello sport italiane e internazionali che hanno avuto il ruolo di ambassador prima di lei, tra cui Fabio Fognini e Paola Egonu (che ha indossato look Armani anche a Sanremo).

Il gossip con Massimo Giletti

Riservata per natura, Sofia Goggia si è trovata suo malgrado al centro del gossip per un presunto flirt con Massimo Giletti, mai confermato ma mai davvero smentito. I due erano stati avvistati insieme più volte, ma i paparazzi non sono riusciti a carpire niente di più che gesti d’amicizia. “Amo le montagne vincenti” aveva detto il giornalista in un’intervista tv, e la frase sibillina accompagnata da un sorriso sornione aveva acceso i pettegolezzi sulla loro relazione, ma lei si è sempre trincerata dietro al silenzio.

Grinta e determinazione

Se tra Sofia Goggia e Massimo Giletti ci sia, o ci sia stato, del tenero è un’informazione forse destinata a restare un mistero. Al momento nel cuore della campionessa sembra esserci prima di tutto lo sci. “Tutti sottovalutano le difficoltà che ho avuto, senza mai mostrarle. Ho vinto il giorno dopo essere stata operata… Tenevo il bastoncino con due dita di una mano gonfia… Ma se ti presenti al cancellato non hai scuse”, ha detto al quotidiano Repubblica. Una determinazione e una combattività che l’hanno portata a diventare una delle sciatrici italiane più vincenti e una delle sportive più acclamate. Ora muove i primi passi nella moda: una strada che, per lei, non può che essere in discesa.

