Nuova uscita pubblica per i Maneskin. I vincitori di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest 2021 sono stati ricevuti a Roma dal sindaco Virginia Raggi. Per l’occasione la band ha sfoggiato dei look anni ’70 forse un po’ troppo… invernali. E Damiano ha mostrato il nuovo haircut.

Gli outfit modaioli dei Maneskin

Ricevere la Lupa Capitolina è senz’altro un onore e i quattro fenomeni del rock italiano lo sanno perfettamente. Un po’ emozionati, ma con il piglio provocatorio di sempre, i Maneskin hanno salutato i fan con grande affetto.

A stupire, ma neanche troppo, sono stati i loro outfit Gucci, forse un po’ troppo pesanti per i 30 gradi romani, ma di sicuro effetto. Stampa snake per Thomas, spezzato con camicia gialla per Ethan, completo in velluto per Damiano e tailleur a scacchi e fiori rossi per Victoria. Indossato, ca va sans dire, con reggiseno a vista (e copricapezzoli). Smokey eyes per tutto il gruppo, che ha fatto dello stile un punto di forza.

I capelli di Damiano

Nuovo look per Damiano. Il frontman che aveva conquistato il pubblico con il bob spettinato, portato sia mosso che wet, ci ha dato un taglio. Il nuovo hairstyle, con rasatura laterale e frangetta, aveva già debuttato sui social e nel video di “I want to be your slave“.

In Campidoglio, il cantante ha accessoriato il suo outfit con un tocco gender fluid: si tratta della borsa Jackie 1961, la it-bag di Gucci che prende il nome dalla sua più famosa utilizzatrice, Jackie Kennedy (APPROFONDISCI QUI), e costa quasi 2mila euro.

“I wanna make you love me” (Voglio farmi amare da te), canta lui nell’ultimo singolo: siamo certi che le fan ameranno anche questo cambiamento.

