Addio al nubilato per Iman, con la cintura “da sposa” di mamma Rania di Giordania

In Giordania c’è grande fermento: domenica 12 marzo la principessa Iman convolerà a nozze. Secondogenita della regina Rania e del re Abdullah II, la 26enne sposerà Jameel Alexander Thermiotis. La famosa mamma non trattiene l’emozione e condivide con i follower i momenti salienti in attesa del sì. Compresi, ovviamente, alcuni dettagli fashion.

Regina di stile

Rania di Giordania è considerata una delle donne meglio vestite al mondo. Grande appassionata di moda, ha contribuito negli anni, grazie anche alla sue scelte di look, a normalizzare la libertà di espressione delle donne del suo Paese, fatto non scontato in Medio Oriente. La Regina, che ha un debole per i brand di lusso, si piazza sempre ai primissimi posti nelle classifiche delle royal meglio vestite. Un’icona di stile come lei non poteva non occuparsi con dedizione degli outfit nuziali della figlia, la principessa Iman.

Chi è lo sposo?

“Congratulazioni mia carissima Iman: il tuo sorriso è sempre stato un dono d’amore, di cui ho gioito dal giorno in cui sei nata. Auguro a te e Jameel una vita piena di amore e risate”, aveva scritto a luglio Rania di Giordania su Instagram, per annunciare il fidanzamento ufficiale della figlia con Jameel Alexander Thermiotis. Lui, 28 anni, è nato a Caracas, in Venezuala, da una famiglia di origine greca e lavora nel mondo della finanza a New York. Pare che Jameel e la principessa Iman si siano conosciuti proprio negli Stati Uniti, lei si è infatti laureata in sociologia alla Georgetown University di Washington.

L’abito sostenibile

Ma in fatto di look cosa dobbiamo aspettarci da questo matrimonio? Per ora è tutto top secret ma il recente “henna party” organizzato da Rania per la figlia non ha deluso in quanto a moda. La festa, una sorta di addio al nubilato, vede riunirsi le donne della famiglia e le amiche della sposa, che si decorano le mani con tatuaggi all’henné. Per questo importante evento la principessa Iman ha indossato un abito bianco lungo fino ai piedi, con applicazioni gioiello, di Reema Dahbour. Il brand made in Jordan è dedito allo slow fashion e si impegna per una moda etica e sostenibile: l’intento del marchio è “celebrare il patrimonio culturale della moda giordana creando cimeli couture in maniera responsabile”.

La cintura

La nota più sentimentale è però legata alla cintura indossata dalla principessa Iman nel corso del party. La giovane ha infatti sfoggiato lo stesso accessorio che Rania di Giordania portava in vita nel giorno delle sue nozze con re Abdullah II. Il 10 giugno 1993 Rania si è unita al futuro sovrano: per l’occasione era stato realizzato un maestoso abito haute couture di Elie Saab. Il vestito, con ricami preziosi, vantava una voluminosa gonna e un ampio soprabito. Tra tanta opulenza, spicca la sontuosa cintura di Bruce Oldfield, con una fibbia circolare. E’ proprio la Regina a pubblicare uno scatto social dove sistema l’elaborato accessorio sull’abito di Iman. Di madre in figlia, con il cuore colmo di emozione.

