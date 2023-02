Nicola Peltz fa causa alle wedding planner: “I fiori non sono abbastanza bianchi!”

Il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz è stato uno dei più chiacchierati del 2022. Il primogenito di David e Victoria Beckham e la ricca ereditiera americana si sono detti sì in Florida ad aprile dello scorso anno, in una cerimonia da favola del costo di circa 5 milioni di dollari. Ora si scopre che l’organizzazione è stata da incubo, o almeno così sostengono gli sposi, che hanno fatto causa alle wedding planner.

Brooklyn e Nicola non sfondano

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono da mesi al centro delle malelingue. Bollati come “snob” e “pretenziosi”, i due sono spesso oggetto di critiche. La presunta litigata della Peltz con la suocera Victoria Beckham non ha fatto altro che inasprire i pareri negativi su di loro. Per quanto i due pubblichino di continuo un serie di contenuti all’insegna della normalità, dalle coccole ai cani ai manicaretti che Brooklyn prepara in cucina, pare che non riescano proprio a piacere. L’ultima vicenda è destinata a peggiorare la situazione.

Matrimonio da favola… o no?

E’ bene ricordare a grandi linee i dettagli delle nozze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. Il 9 aprile 2022 i due hanno incantato il mondo con il loro matrimonio, andato in scena nella tenuta della famiglia Peltz a Miami. I fiori, i tavoli imbanditi, la maestosità della villa, tre giorni di festa: c’era tanto di quel lusso da mettere in ombra persino due star del calibro di Victoria e David Beckham, genitori dello sposo. Nicola era una visione in un maestoso abito di Valentino, dal forte significato simbolico, mentre Brooklyn era impeccabile in un completo Dior.

La rabbia dei Peltz

Insomma, dalle foto ufficiali rilasciate dagli sposi sembrava essere la giornata perfetta… e invece. Emergono sempre più dettagli sui “disastri” nel sì di Nicola Peltz e Brooklyn Beckham, che sostengono di aver dovuto licenziare le wedding planner Nicole Braghin e Arianna Grijalba, conosciutissime e molto apprezzate nell’ambiente, a poche settimane dal grande giorno. Le due avevano preso l’incarico due mesi prima del matrimonio, in quanto la precedente società aveva rinunciato, dopo oltre un anno di lavoro, per i “troppi impegni”. I motivi dello screzio sono molteplici: per la sposa i fiori non erano abbastanza bianchi, per il padre di Nicola, Nelson Peltz, tutto l’evento sarebbe stato “una me**a”, per la madre, Claudia Peltz, c’erano costi troppi alti e non preventivati. Alla fine Nelson si è detto deciso a cancellare in toto le nozze ma la moglie Claudia è riuscita a fargli cambiare idea, affermando che questo “avrebbe rovinato la carriera” della figlia.

Tutti in tribunale

Tra mille peripezie, il party nuziale è andato in scena ma, per lo stress causato e una serie di altri disagi, Nelson Peltz ha ora fatto causa alle wedding planner, chiedendo indietro l’acconto di 150mila dollari, la metà della parcella pattuita per il lavoro. Allo stesso tempo l’agenzia di eventi ha depositato una controcausa nei confronti di Nicola Peltz e dei genitori per i danni subiti, indicando i Peltz come una famiglia di “bulli miliardari”. Gli scambi di messaggi tra le parti sono stati stampati e depositati in tribunale. “Lewis Hamilton non può venire, perché avete scritto che ha risposto ’sì’?”, chiede la sposa nella chat di gruppo. “Questi nomi sono imbarazzanti”, scrive Nicola in riferimento al nome dei piatti sul menù. La Peltz non ha buone parole nemmeno per Brooklyn Beckham: “Non mi fido di lui su questa cosa. Non ne ha idea e spara risposte a caso. Domandate a un assistente”. Chi vincerà la causa? Nell’attesa si accettano anche scommesse sulla durata del matrimonio.

Related Posts