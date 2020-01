Ashley Graham incintissima nasconde i rossetti nel reggiseno

Incinta di 9 mesi, Ashley Graham è ormai prossima al parto. Prima di dedicarsi a tempo pieno al primogenito in arrivo, la modella pensa ancora un po’ al lavoro. In attesa del primo figlio dal marito, il regista Justin Erwin, la Graham non ha mai nascosto il suo desiderio di famiglia così come non ha mai nascosto il suo fisico. Americana, 32 anni e un corpo che non passa inosservato, Ashley ha saputo trasformare con maestria le sue curve abbondanti in un vanto e in un business molto remunerativo.

Con i suoi 10 milioni di follower su Instagram, Ashley Graham sfrutta la piattaforma social per lanciare messaggi di inclusione… e per spogliarsi. Quotidianamente la burrosa star delizia i fan con scatti che la mostrano in tutta la sua prorompente e nuda bellezza. Ora che è in dolce attesa poi, ogni momento è buono per esibire le forme materne.

Passino le foto in bikini per la linea di costumi per cui collabora, passino le immagini al naturale in cui parla del momento felice che sta vivendo ma che ci fa Ashley Graham in reggiseno con dei rossetti nascosti nell’abbondante décolleté? “Il mio bambino arriverà a breve ma non è l’unico! Stiamo lanciano anche nuove tonalità della mia collezione Never Enough Lip di Revlon“, scrive Ashley su Instagram. Ecco svelato il trucco… di marketing!

Pancione in esplosione, lato A strizzato in un reggiseno di pizzo nero e tanti lipstick che Ashley Graham prontamente tira fuori e utilizza sulle labbra carnose, mentre balla a ritmo di musica. Certo, così è difficile concentrarsi sui prodotti che sponsorizza ma sicuramente la Graham sa come attirare l’attenzione. Il resto poi viene da sé.

Related Posts