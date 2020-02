MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Con l’ultimo travestimento si è chiusa la kermesse di Achille Lauro. L’artista porta a casa un ottavo posto, denso di critiche e applausi. Il quarto personaggio è “Elisabetta 1 Tudor, vergine sposa della patria, del popolo, dell’arte e difensore della libertà. Che Dio ci benedica”. L’indizio dato sui social era una corona e sul palco l’identificazione col personaggio è subito chiarissima. L’intesa con Boss Doms ha fatto il resto.

LEGGI ANCHE

>>>Achille Lauro è San Francesco (in tutina dorata)<<<

>>>Ziggy Stardust spiazza l’Ariston<<<

>>>Achille Lauro fa la Divina col rossetto<<<

IL TRAVESTIMENTO

L’interpretazione parte dalla testa ed è firmata sempre Gucci: una cornice di perle incolate sul volto, acconciatura riccia posticcia e gorgiera attorno al collo. Sono i volumi a fare la regina. L’atteggiamento è altero e distaccato (incluso il saluto finale con la mano che ruota).

Sotto l’abito di chiffon trasparente, si intravedono i pantaloni rossi. Achille Lauro toglie il sottogonna e si prende la scena.

IL PERSONAGGIO

Figlia di Enrico VIII e di Anna Bolena, regina d’Inghilterra e d’Irlanda, dedita alla patria, che con lei raggiunse grande fulgore artistico e culturale. Vissero durante “the Elizabethan Age” William Shakespeare, Christopher Marlowe, Ben Jonson, Edmund Spenser, Francis Bacon.

Elisabetta 1 Tudor ebbe molti amanti ma non si sposò mai, per questo fu definita la regina vergine, come sottolineato da Achille Lauro.

Personalità forte, sottolineava la propria fisicità con elementi voluminosi per non essere mai inferiore ai propri interlocutori maschili.

LA PERFORMANCE DI COPPIA

In questo crescendo genderless, dove i ruoli sono indefiniti e in continua evoluzione, non può però mancare un partner alla relazione di Achille Lauro. Boss Doms sempre più protagonista, dopo il rossetto si aggiudica anche il bacio di Achille Lauro. Improvviso, rubato, strappato.

BOSS DOMS

Al pubblico non sono sfuggite le ciglia arcobaleno, il collare e i capelli blu, di Boss Doms, ma l’interpretazione si avvale di un simbolo più sottile.

Spalla o vittima di Achille Lauro, eccentrico ma sempre un passo indietro, il chitarrista ha osato durante la quarta serata un capo particolare: la “pussy bow” Gucci. La ca”micia” col fiocco al collo (resa iconica da Melania Trump) include un messaggio sessuale.

“Pussy” nello slang americano è sinonimo di organo sessuale femminile. L’uomo con la pussy e la regina vergine, ma predatrice.

Related Posts