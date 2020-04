Elettra Lamborghini mostra il cespuglio sull’inguine

Prosegue la quarantena social di Elettra Lamborghini. Tra una provocazione e l’altra, la cantante trova sempre il modo di catturare consensi a colpi di trash. Dopo aver ironizzato in vario modo sui chili di troppo (“sto a magná come na vacca da monta” aveva scritto a commento di una sua foto), stavolta si è concentrata su un altro problema che affligge le donne in quarantena: la depilazione intima.

La musica di sottofondo è Da Ya Think I’m Sexy? di Rod Stewart. Elettra Lamborghini di spalle mostra inizialmente il tatuaggio con la “leopardanza” sulle natiche, che muove ritmicamente e sinuosamente. Se vuoi il mio corpo e pensi che io sia sexy, dolcezza, allungati e toccami, è il testo in sottofondo, che la regina del twerking arricchisce regalando uno sguardo ammiccante e sensuale. A questo punto la cantante si volta e rivela… il cespuglio. O meglio la parrucca!

Nascosto sotto al body bianco, il toupet sporge nella zona inguinale scendendo fin quasi alle ginocchia. Tutto quel pelo nero è spiazzante! Spudorata e autoironica, come sempre, Elettra Lamborghini non ha paura della rete e rafforza il cntenuto con uno scatto in cui ha disegnato dei peli per unire le soppracciglia.

“Musica e il rasoio scompare”, ha commentato giustamente un follower parafrasando il brano sanremese. “Afrojack ha abbandonato il party”, risponde un altro, tirando in ballo il fidanzato della cantante. L’idea è sconvolgente ma simpatica: “Pelo o no, siamo belle comunque” commentano le donne. “Donna barbuta, sempre piaciuta” ammettono gli uomini. Il discutibile video di Elettra Lamborghini becca in poche ore più di 550mila like testimoniando che ancora una volta la cantante ha centrato il suo obiettivo social.

