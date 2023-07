Doppio nude look per Emily Ratajkowski: bollente in bianco

La modella paparazzata a New York con un abito in maglina trasparente e al party serale fa il bis

Di Emily Ratajkowski abbiamo visto quasi tutto eppure i suoi look sfrontati sono ancora in grado di creare stupore. Solo pochi giorni fa la modella aveva incantato con il suo outfit malizioso alla sfilata parigina di Jacquemus, nella suggestiva cornice della reggia di Versailles. Vestita da ballerina sexy, con tanto di gonna-tutù in tulle, si era accertata di avere tutti gli occhi puntati addosso. Tornata a New York Emrata ha continuato a stupire con il suo abbigliamento provocante.

Trasparente a New York

Quello del bianco deve essere un trend che piace particolarmente a Emily Ratajkowski in questa estate 2023. Il caldo invita a vestirsi con capi chiari e leggeri: lei applica la regola alla perfezione e, come sempre, ci aggiunge una nota iper sensuale. All’uscita di un appartamento nella Grande Mela, la modella non è sfuggita ai flash dei fotografi. L’abito bianco in maglina, lungo fino a metà polpaccio, ha le maniche lunghe ma lascia ben poco all’immaginazione. Completamente trasparente, svela il seno della Ratajkowski, che è senza reggiseno. Come se non bastasse, la top ha deciso di lasciare aperti i bottoncini sul décolleté: l’effetto hot è garantito. L’ulteriore nota di malizia è data dal perizoma nero. Un paio di sneakers Adidas, modello Samba (120 euro), completano il nude look.

Sexy al party esclusivo

A distanza di poche ore Emily Ratajwkoski ha alzato ulteriormente l’asticella della seduzione. L’influencer è stata fotografata a uno dei party più esclusivi dell’estate. In occasione del 4 luglio, il giorno dell’Indipendenza americana, il ricchissimo imprenditore sportivo Michael Rubin ha organizzato una festa da sogno nella sua tenuta negli Hamptons. Moltissime le star presenti, da Jennifer Lopez e Ben Affleck a Hailey Baldwin e Justin Bieber. Un evento privato ma non troppo, i fotografi arrivano ovunque. Il dress code? Total white. Sulla terrazza della villa è stata immortalata anche Emrata, con un look da capogiro. Il suo vestito bianco a canottiera è ricoperto da strisce di stoffa increspata su tutta la lunghezza. Negli scatti rubati si vede quanto basta: anche questo vestito, che vanta un grande oblò sul seno e spacchi vertiginosi, è completamente trasparente. A differenza di New York, alla soirée Emily porta gli slip bianchi: sbircia nella gallery i due outfit hot di Emily Ratajkowski.

