Ilary Blasi, per il cinema è “Barbie fuori di testa”. Ma Chanel dice no

Soffia il vento di Barbie anche a casa di Ilary Blasi. Il film, da poco nelle sale, si candida già ad essere il successo dell’estate. Nella frenesia della visione della pellicola sono finite anche la conduttrice e le figlie. Il dress code per il cinema? Ovviamente pink.

Le vacanze di Ilary Blasi

A fine giugno si è conclusa l’esperienza dell’Isola dei Famosi e per Ilary Blasi sono iniziate le ferie. A inizio luglio la bionda si è concessa una lussuosa vacanza in America Latina con il suo compagno, Bastian Mullier: una bellissima parentesi di amore e relax. Sui social la Blasi ha concesso ai follower qualche scatto di coppia e molti look sexy. Tornata in Italia, trattamenti di bellezza e qualche cena romana con gli amici, ma prevalentemente Ilary si sta dedicando ai figli.

Un pomeriggio… pink

Il cinema è un toccasana anche in estate e il film del momento è un richiamo irresistibile per tutta la famiglia. Ilary Blasi ha dedicato il pomeriggio alla scelta del look giusto per la visione di Barbie, dando ampio spazio a delle stylist d’eccezione: le figlie.

Sono tre gli outfit proposti, tutti rosa ovviamente. Tra il vestito aderente, il body e la catsuit, Isabel Totti e la cuginetta non hanno dubbi: è quest’ultima la candidata per la serata Barbiecore. Segue trucco e parrucco: Ilary si sottopone mentre le bambine armeggiano su di lei con pennelli e mascara. Il risultato finale è perfetto!

Ilary Blasi è “Barbie fuori di testa”

Una fascia nera trattiene la chioma bionda, in perfetto stile Barbie, l’occhio sottolineato da una riga di eye-liner, le labbra in pendan con l’outfit: Ilary Blasi posta il risultato della seduta familiare di make up. Barbie fuori di testa, si autodefinisce ironicamente, facendo il verso alle fantasiose versioni della bambola Mattel. Indossa una tuta fucsia Hylure con manica asimmetrica e dettaglio cut out sulla spalla: un outfit che la rende sinuosa e sensuale.

Ma Chanel Totti dice no

Ore di preparazione, di scelte, di foto ma alla fine il look non è quello giusto. A dare l’aggiornamento sull’outfit della Blasi è Chanel Totti, la secondogenita sedicenne della conduttrice. “Tranquilli ragazzi, non l’ho più fatta uscire così”, scrive nel video che mostra la madre mentre si dirige verso il cinema con le bambine. E mentre loro sono orgogliosamente in rosa, Ilary Blasi indossa un look più sobrio: tshirt nera, pantaloni marroni (col dettaglio cut-out, ma meno audace di quello che Chiara Ferragni ha sfoggiato alla festa dell’asilo), Adidas Samba ai piedi e tra le mani… una pochette Dior. Meno appariscente, ma sempre trendy.