Nude look da capogiro per Elisabetta Gregoraci nella terza puntata di Battiti Live

Quest’estate gli italiani non smettono di ballare davanti alla tv. Il merito è di Radio Norba Cornetti Battiti Live: lo show musicale di Italia 1 porta sul piccolo schermo le hit del momento, interpretate dagli artisti più famosi. Al timone della manifestazione, ambientata in Puglia, c’è ancora una volta Elisabetta Gregoraci. Spumeggiante, divertente e bellissima, la showgirl catalizza l’attenzione con la sua personalità… e con i suoi look.

Bollente sul palco

Per la serata inaugurale di Radio Norba Cornetto Battiti Live, Elisabetta Gregoraci non si era risparmiata in quanto a sex-appeal. Il lungo abito nero di Dan More, con un’ampia apertura sul busto, svelava una generosa porzione di seno e addominali. I commenti entusiastici dei fan non si erano fatti attendere. Era completamente diverso l’outfit scelto da Elisabetta per la seconda puntata ma non per questo meno sensuale. Il completo composto da crop top e gonna longuette in tessuto stretch di Philosophy fasciava le forme perfette della conduttrice. Ulteriore cambio di registro per il terzo appuntamento: qui la Gregoraci ha rischiato di svelare troppo.

Nude look per la terza serata

Il look di Elisabetta Gregoraci per la terza serata dell’edizione 2023 di Radio Norba Cornetto Battiti Live, firmato laSantos, è giocato su toni chiari. La minigonna aderentissima con dettagli glitter sottolinea le gambe toniche. La camicia a maniche lunghe (2.290 euro) è invece completamente trasparente, fatto salvo per un motivo geometrico ottenuto da cuciture e applicazioni-gioiello. Un gioco malizioso di vedo-non vedo, nonostante il reggiseno color carne. Quando Elisabetta si muove sul palco infatti, il tessuto della blusa si sposta, lasciando intravedere la pelle. L’outfit bollente è completato da alti sandali rosa di Ninalilou (360 euro), trucco marcato sugli occhi, capelli effetto wet portati all’indietro. Infine, un sorriso contagioso non manca mai.

L’estate sexy di Elisabetta

Tanto lavoro per Elisabetta Gregoraci in questa estate 2023 ma anche svariati momenti di relax. La modella condivide con i follower i suoi spostamenti. Il suo tempo libero è fatto principalmente di fughe in spiaggia. Calabrese d’origine, la Gregoraci si sente a casa quando è circondata dal mare. In tema di swimwear Elisabetta alterna bikini colorati, come quelli di Verdissima, a interi eleganti, come il modello azzurro degradé di Cotazur (99 euro). Per quanto riguarda i vestiti, la Gregoraci non rinuncia a shorts (quelli arancioni di Etro sono super cool) e t-shirt (il modello bianco di Dolce&Gabbana con fiocco in vita è tutto da copiare) ma per la sera propone look più ricercati. Al di là dell’ora del giorno e del tipo di appuntamento (dalla spiaggia al ristorante di lusso), la star sembra prediligere le scarpe rasoterra: comoda ma chic. Guarda nella gallery gli outfit estivi di Elisabetta Gregoraci (e il nude look a Battiti Live).

