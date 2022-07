A Battiti Live Elisabetta Gregoraci col doppio spacco presenta… gli slip

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore 9.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Si balla e si canta su Italia 1, grazie al Radio Norba Cornetto Battiti Live. La terza puntata dello show musicale, giunto alla sua ventesima edizione, ha visto alternarsi ancora una volta sul palco i protagonisti dell’estate, con le loro hit fresche e leggere. Nella splendida cornice del porto di Gallipoli, sono tanti gli artisti che hanno catturato l’attenzione del pubblico ma, anche questa volta, la più sexy è Elisabetta Gregoraci (QUI il look tentatore della seconda serata).

“Sarò nuda”

“Stasera c’è anche un discreto venticello che…” ha affermato Alan Palmieri in apertura di serata. Ci ha pensato la co-conduttrice Elisabetta Gregoraci a finire la frase del collega: “che alzerà il vestito e sarò nuda. Vabbè…”. Nuda no ma la showgirl ha regalato agli italiani tanti scorci bollenti degli slip neri. Splendida ed elegantissima, la Gregoraci ha scelto un lungo abito verde smeraldo di Balde. Il modello con spalline sottili è caratterizzato da due spacchi che corrono fino all’inguine. Complice la brezza pugliese, il tessuto continuava a spostarsi, mostrando l’intimo. Elisabetta alternava momenti in cui teneva chiusa la gonna con le mani ad attimi dove lasciava svolazzare il vestito, in un gioco di malizia strepitoso.

I fan apprezzano

Fisico perfetto, sorriso smagliante, simpatia contagiosa: Elisabetta Gregoraci è amatissima dagli italiani. I suoi quasi due milioni di follower hanno apprezzato il look scelto per questo appuntamento con Battiti Live e i commenti non si sono fatti attendere. Sempre con te – Da 1 a 10 sei un bomba – Daje tutta amor – Non vediamo l’ora di vederti brillare, le hanno scritto i fan. Conduttrice, influencer, mamma, imprenditrice, la Gregoraci è un vulcano sempre in attività. In televisione poi contagia con la sua allegria. Sbirciala con l’outfit malandrino nella gallery (e guarda anche le mise estive delle altre protagoniste della puntata).

