Elisabetta Gregoraci finisce l’anno in costume, con Nathan Falco e Flavio Briatore

Vacanze in Kenya al caldo per la showgirl: i bikini in spiaggia sono super sexy

Natale al caldo per Elisabetta Gregoraci. Come ogni anno la showgirl è volata in Kenya, luogo del cuore dove ama trascorrere qualche giorno di tranquillità. Con lei ci sono l’ex compagno Flavio Briatore e il figlio, Nathan Falco Briatore. I tre posano insieme felici e su Instagram non mancano una miriade di scatti di Elisabetta in bikini.

Felici in spiaggia

“Saluti da noi tre” scrive Flavio Briatore su Instagram, nel postare uno scatto di famiglia. L’imprenditore posa abbracciato a Elisabetta Gregoraci e al figlio, Nathan Falco Briatore. I tre, sorridenti e affiatati, sembrano felicissimi di questo viaggio a cavallo tra il 2023 e il 2024. Con i piedi nelle acque del Kenya, danno ai follower uno scorcio della loro vacanza all’insegna del relax. Non c’è traccia, almeno negli scatti social, del fidanzato di Elisabetta, Giulio Fratini. Niente di cui preoccuparsi, la relazione tra i due va a gonfie vele: solo poche settimane fa la coppia è volata in Asia, per un tour del Vietnam all’insegna dell’adrenalina.

I bikini esplosivi di Elisabetta

Dopo l’Asia, Elisabetta Gregoraci si sta godendo la vacanza in Africa. I look che la conduttrice ha messo in valigia sono uno più sexy dell’altro. A Malindi fa caldo, dunque via libera a una sfilza di bikini colorati e succinti. Elisabetta vanta un fisico da urlo, enfatizzato dai micro costumi. In posa sul bagnasciuga la Gregoraci mostra gli addominali nel modello floreale di Miss Bikini. Stesso brand per il triangolo giallo con dettagli di metallo e per il modello nero effetto pitonato. E’ frizzante la bralette fucsia effetto crinkle di MC2 Saint Barth, abbinata a un sensuale perizoma. Non mancano due proposte rosse, sfoggiate nel giorno di Natale: il due-pezzi, firmato District Margherita Mazzei, ha provocanti rose in rilievo sul seno mentre l’intero con dettagli cut-out vanta un grosso fiocco sulla spalla.

I look di Flavio e Nathan Falco

Top brand e malizia: gli outfit di Elisabetta Gregoraci in Kenya si fanno senza dubbio guardare ma quelli di Flavio Briatore e Nathan Falco Briatore non sono da meno. Per la sera, ecco la showgirl in posa con il figlio: lei sfoggia un grazioso abito Dolce&Gabbana (1.950 euro), con la famosa stampa Maiolica, mentre il 13enne Nathan Falco indossa una colorata camicia a maniche corte. Firmata Amiri (1.090 euro), ha accattivanti grafiche colorate, tra cui soli, stelle e lune. Per una passeggiata in spiaggia con la mamma, il ragazzo opta per un lussuoso costume da bagno di Louis Vuitton sui toni del blu. Per restare in tema di swimwear, papà Flavio è allegro con degli shorts di Sunstripes (69 euro) ricoperti di pesci rossi. Una famiglia felice e… modaiola: guardali nella gallery.

