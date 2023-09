Elisabetta Gregoraci a Venezia con mezzo seno scultura in oro

Nella nona serata della Mostra del Cinema di Venezia è Elisabetta Gregoraci a catturare tutta l’attenzione sul red carpet. La conduttrice è sbarcata al Lido tra le urla dei fan, che l’hanno accolta come una regina. Lei non si è risparmiata in quanto a baci e sorrisi, regalando anche tre outfit unici.

I look estivi

E’ stata un’estate tra lavoro e vacanze quella trascorsa da Elisabetta Gregoraci. Da sette anni la presentatrice è il volto di punta di Radio Norba Cornetto Battiti Live, l’evento musicale di Italia 1 che fa ballare gli italiani. In tv Elisabetta ha coinvolto il pubblico con il suo carattere spumeggiante e sedotto con i suoi outfit super sexy. Dal vestito nero di Dan More scelto per la serata di debutto alla camicia trasparente di laSantos, i suoi look hanno fatto palpitare i cuori di milioni di telespettatori. Stesse scelte audaci per i giorni di relax, tra bikini provocanti e shorts che sottolineano le gambe perfette.

La rosa sul seno

Per il red carpet di Venezia 80 Elisabetta Gregoraci ha scelto un abito dal forte impatto visivo: il focus su (mezzo) décolleté si conferma una delle chiavi stilistiche della star. Il vestito nero haute couture, della stilista Luana Polimeni, è realizzato in seta nera. Lo scollo asimmetrico, lasciato morbido sul busto lascia spazio a una rosa in creta effetto increspato che avvolge il seno di Elisabetta. Un capo preziosissimo, il fiore è infatti rifinito in oro 24 carati. Dietro a questa creazione c’è anche un messaggio importante. “La collezione Oroscenza è dedicata a tutte le donne che non si arrendono nonostante le difficoltà, che lottano e superano sé stesse, che trovano la forza, il coraggio e la determinazione per diventare Oroscente”, si legge sul profilo Instagram della designer. La Gregoraci in Laguna si è fatta veicolo di questo pensiero.

In barca

Sono invece due i look sfoggiati da Elisabetta Gregoraci in barca. Mood sporty (con dettagli chic e firmati) per l’arrivo a Venezia. Nelle acque del Lido, Elisabetta ha salutato dal taxi sfoggiando una canottiera bianca di Dolce&Gabbana (350 euro), abbinata a sweatpants blu della collezione Adidas x Gucci. In mano teneva ben stretta una Kelly di Hermès in pelle bianca mentre al braccio spiccavano gli amati bracciali da cui non si separa mai. Registro completamente diverso per le foto di rito all’imbarcadero dell’hotel Excelsior: lì Elisabetta ha optato per un completo bianco in macramè di Ermanno Scervino. Brassiere senza spalline e longuette: un outfit perfetto per il giorno, chic ma con la giusta dose di malizia. Sportiva, pizzata o con il seno avvolto dalla rosa? I tre outfit della Gregoraci sono nella gallery.

