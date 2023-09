Elisabetta Gregoraci, shopping di lusso ma… non compra niente: ecco perché

Dopo aver fatto girare la testa sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, Elisabetta Gregoraci è stata una delle star più fotografate della Milano Fashion Week. Sfilate, party, presentazioni: la showgirl non si è persa un evento. In una città (quasi sempre) soleggiata, Elisabetta ne ha approfittato anche per delle passeggiate in via Montenapoleone, dove ha incontrato delle amiche e perlustrato le boutique dei grandi marchi: ecco il riassunto della sua MFW.

Protagonista in fashion week

Con la minigonna “di rose” per lo show Calzedonia, con l’abitino “incravattato” di Valentino (lo stesso di Elodie) al party Moncler, in total white da Genny: in quanto a look Elisabetta Gregoraci in fashion week ha dato il massimo. Lei ama giocare con la moda e sa come sedurre: il fisico perfetto è sottolineato da outfit firmatissimi. Il sorriso contagioso non manca mai così come la miriade di bracciali che adornano i suoi polsi. Alla sfilata di Miss Bikini Elisabetta si è intrattenuta con Alba Parietti. In prima fila le due hanno scattato selfie e parlato amabilmente. Per l’occasione la Gregoraci ha sfoggiato un vestito fantasia con dettagli cut-out che fa subito tornare voglia d’estate.

Cosa compra Elisabetta?

Mentre la Milano Fashion Week entrava nel vivo, Elisabetta Gregoraci è stata pizzicata dai paparazzi nel quadrilatero della moda, intenta a fare un po’ di shopping. E’ lo store di Roberto Cavalli il suo stop della giornata. In boutique Elisabetta ha curiosato tra i capi in collezione, per poi uscire con un sacchetto del brand. Ma cos’ha comprato? Niente! La Gregoraci ha solo provato l’outfit che ha poi indossato alla sfilata. Lo ha confermato lei stessa a Lookdavip. Il look, va detto, si faceva proprio guardare. Allo show Eli ha sfoggiato un completo animalier sui toni del rosa, con camicia di seta e jeans a zampa anni Settanta. Lei che ci ha abituati alla lunghissima chioma mora, all’evento ha optato per un caschetto spettinato… ma è solo un’acconciatura raccolta, non un taglio di capelli definitivo.

In centro con le amiche

Dopo l’incursione nel negozio meneghino di Roberto Cavalli, Elisabetta Gregoraci ha incontrato delle amiche e continuato la sua passeggiata. Gli scatti delle tre per le vie del centro, intente a chiacchierare e guardare le vetrine, sono molto Sex & the City. Elisabetta ha optato per un outfit comodo ma lusso. L’abitino in seta bianca con una miriade di cuori rossi firmato Miu Miu è lezioso (2.470 euro). Le calzature scelte sono perfette per questo mood da scolaretta: i mocassini neri (860 euro), sempre del brand di Miuccia Prada, completano alla perfezione il look. La Gregoraci teneva in mano una borsa Jodie di Bottega Veneta (2.200 euro) mentre lo sguardo era celato da un paio di occhiali da sole di Louis Vuitton. Guarda nella gallery tutte le mise da fashion week di Elisabetta Gregoraci.

Related Posts