Non solo complimenti per Elodie. La regina di Sanremo è stata presa di mira per il suo aspetto fisico relativamente a un video del passato. Lei ha risposto alle critiche relative al suo esordio ad X-Factor rivendicando le proprie scelte di allora e criticando l’invidia gratuita.

La curiosità della gente

In seguito alla partecipazione a Sanremo 2021, segnata da una performance esplosiva, 4 outfit strepitosi e un toccante monologo sulle proprie origini e l’importanza di accettarsi (GUARDA), si sono riaccesi i riflettori sulla sua carriera.

In rete in molti hanno cliccato sulle sue foto con i capelli rosa ad Amici o sul suo esordio ad X-Factor: la voglia di sperimentare col look tipica dell’adolescenza, nessuno stylist a curare i suoi outfit e nessun grosso nome della moda dentro al guardaroba.

Il video dei provini

Correva l’anno 2008, la diciottenne Elodie Di Patrizi ha partecipato ai provini di X-Factor cantando emozionata, davanti a Morgan, Simona Ventura e Mara Maionchi, un pezzo di Giorgia. I lunghi capelli ricci racchiusi in una coda morbida e gli occhi pieni di speranza, la cantante era solo un’adolescente qualunque, in coda insieme a molti altri per inseguire un sogno.

Rivisto oggi, quel video ispira molta tenerezza nei confronti dell’esordiente Elodie. Non a tutti evidentemente, visto che la cantante è stata duramente criticata per il suo aspetto fisico e per il suo look.

La risposta di Elodie

Elodie però non ha fatto passare sotto silenzio l’ennesimo atto di body shaming, rispondendo ad ogni accusa rivoltale. “Non sono una trans, ma non credo che sia un’offesa. Non mi sono rifatta, eppure se anche fosse, i ca..i vostri?”: ha detto nelle storie di Instagram, rivendicando il diritto di essere se stessi.

L’ultimo attacco, al suo look, è quello più accorato: “Vestiti? Non c’avevo una lira mi sono messa un pantalone e una maglietta”.

Diretta e sincera, ha rispedito le critiche al mittente. Certa che la sua risposta possa essere d’aiuto per quanti vengono quotidianamente presi di mira sui social.

Con l’aiuto di Donatella Versace

Sdraiata sul letto, avvolta in una lussuosa vestaglia dalla riconoscibilissima fantasia barocca, la cantante si lascia andare all’ultima considerazione: “Ci sono un sacco di str…i frustrati a commentare un video di una ragazzina di 18 anni. Che tristezza infinita!”. Poi prende la nuovissima borsa Medusa di Versace ed esce di casa. Lasciando gli invidiosi a bocca aperta.

