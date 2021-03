Meghan Markle e la simbologia nei fiori dei suoi abiti

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione un voto al colore Per tutte le tasche 6.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

C’era grande attesa per l’intervista di Meghan Markle e del principe Harry con Oprah Winfrey sulla CBS e le aspettative non sono state deluse. Nello speciale, andato in onda il 7 marzo sul network americano, i duchi di Sussex si sono raccontati apertamente, creando scompiglio nel Regno Unito. I due hanno confessato di come la Royal Family li abbia fatti sentire inadeguati, di come i loro appelli di aiuto siano rimasti inascoltati e di come, alla fine, l’unica scelta possibile per salvaguardare la loro famiglia sia stata quella di trasferirsi negli Stati Uniti. Meghan ha dichiarato di aver avuto pensieri suicidi e di come a Buckingham Palace si sia deciso di non dare titoli nobiliari al figlio Archie perché “non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle”.

Insomma nel loro show Harry e Meghan si sono lasciati andare a rivelazioni shock che pare abbiano fatto tremare la Regina Elisabetta. Per ora il Palazzo ha deciso di non controbattere. Tra i tanti retroscena sconvolgenti però c’è stato spazio anche per la gioia, Meghan Markle ha infatti svelato di essere in attesa di una femmina.

Il simbolismo del look

Niente nell’intervista è stato lasciato al caso, a partire dal look della duchessa. Per l’occasione Meghan Markle ha indossato un abito di Armani. I grossi fiori di loto bianchi sulla spalla sono simbolo di rinascita mentre il nero del vestito è un colore con un significato preciso. I membri della famiglia reale infatti non usano indossare spesso questa tonalità, considerata adatta a funerali e commemorazioni. Quando era a Londra Meghan non ha mai rinunciato agli outfit total black e adesso ha confermato con questa scelta il suo dissenso nei confronti della Firm. Anche il costo del capo, 3.500 euro, è ben lontano dall’understatement che ci si aspetta da un royal member. Al braccio la Markle sfoggiava un bracciale di perle e diamanti appartenuto a Diana.

La foto tra i fiori con il pancione

Dopo la trasmissione, Misan Harriman, la fotografa e amica di Meghan Markle che già aveva già dato l’annuncio attraverso il suo profilo Instagram della seconda gravidanza della duchessa, ha pubblicato un altro scatto della famiglia in crescita. Nell’immagine Meghan stringe Archie, che siede sul pancione, e i due sono avvolti dalle braccia di Harry. La Markle indossa un maxi dress di La Ligne. Anche questo vestito è stampato con tanti fiori, un ulteriore messaggio di vita e rinnovamento lanciato al mondo intero.

