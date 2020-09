MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa pericolosamente sexy adatto per questa occasione un voto al colore 10 IL NOSTRO GIUDIZIO

Si sono conosciuti l’anno scorso sul set del video “Margarita” e da allora non si sono più mollati. Elodie e Marracash però sono sempre stati molto riservati e poco hanno svelato ai follower in questi mesi sulla loro storia d’amore. Fino ad ora. In occasione della serata inaugurale della 77esima Mostra del Cinema di Venezia infatti i due hanno infuocato il red carpet.

Dopo aver trascorso insieme la quarantena e le vacanze estive in Sicilia, Elodie e Marracash sono sbarcati a Venezia. Per loro baci, toccatine e sguardi complici sul tappeto rosso del film Lacci. La passione tra i due è innegabile e i fotografi scattano all’impazzata. In questa edizione senza pubblico Elo e Marra non sono stati acclamati dalla folla in Laguna ma hanno fatto il pieno di consensi sui social. La coppia d’oro della musica italiana, 30 anni lei e 41 lui, conquista Venezia 77 anche grazie a un look strepitoso.

Una coppia in pendant con Versace

Nuova musa di Donatella Versace, Elodie non poteva che affidarsi ancora una volta alle sapienti mani della stilista per il suo debutto ufficiale con il fidanzato. Il lungo abito metallizzato con rilievo sul décolleté sottolinea il corpo perfetto della cantante e mette in evidenza le gambe affusolate, grazie a uno spacco vertiginoso. Luccichii anche per Marracash, elegante in un completo nero Versace e in pendant con la compagna, grazie alle applicazioni di strass su giacca, camicia e pantaloni.

Per quanto riguarda i capelli, Elodie, che ci ha abituati ai colpi di testa, ha cambiato di nuovo aspetto. Addio alle treccine lunghissime e scure che aveva sfoggiato durante il lockdown, ora è tempo di un caschetto corto, pettinato all’indietro. Delicati i gioielli Messika della cantante, tra piccoli bracciali e anelli sottili. Per Marracash collana vistosa e orecchini di brillanti. Bellissimi, innamoratissimi e super fashion, sono la coppia più sfavillante del Lido.

Related Posts