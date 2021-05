Gli orologi segnano il tempo, questo è indubbio ma, quando sono al polso di vip e personaggi illustri, rappresentano anche uno status symbol. Sono tanti i famosi che hanno una passione per questo accessorio, che piace in egual misura sia agli uomini che alle donne. Vediamo cosa sfoggiano al braccio le star.

Al polso degli stranieri

Se uno dei più famosi collezionisti di orologi al mondo è Cristiano Ronaldo (SCOPRI QUI I DETTAGLI), la fidanzata Georgina Rodriguez non è da meno. La modella spagnola ha posato con un modello di Chopard con diamanti (17.300 euro), abbinato ai gioielli della maison. Restando sulle straniere, in una recente apparizione in video Meghan Markle, incinta del secondo figlio dal principe Harry, ha optato per il Tank Francaise di Cartier (20.500 euro) in oro giallo, che era appartenuto a Lady Diana. La duchessa di Sussex, con un accessorio, ha dimostrato l’attaccamento al ramo materno del marito mentre con quello paterno le acque sono agitate. Metrosexual per antonomasia, David Beckham è una visione in uno scatto dove indossa il Black Bay Chrono di Tudor. (4.960 euro). Barba perfettamente curata, capelli ingellati, le braccia ricoperte dai tatuaggi: con tanta bellezza è difficile concentrarsi sull’orologio.

Le star di casa nostra

Passiamo ora alle vip italiane. La più chic è Ilary Blasi in camerino. Seduta con le gambe appoggiate al tavolo del trucco la conduttrice dell’Isola abbina ai tanti braccialetti anche l’orologio Panthère di Cartier (21.100 euro), discreto ma molto prezioso. Aspetta l’estate e punta sul quadrante giallo Caterina Balivo, che si concede una giornata all’aperto con l’orologio Rolex (5.300 euro) al polso. La sportiva Taylor Mega fa ginnastica con il Watch di Apple (da 439 euro) mentre Ariadna Romero e Ludovica Pagani optano per due modelli da tutti i giorni. Scopri nella gallery gli orologi preferiti delle star.

