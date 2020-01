MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Come lo indossa Un voto al colore Non per tutte 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Singolare personaggio, Emily Ratajkowski. Con gli occhi da cerbiatta e un fisico da pornostar ha costruito una carriera. Disinibita, spudorata, eppure apparentemente semplice e genuina, la modella sta cavalcando la sua notorietà investendo parecchio sul suo marchio Inamorata. Dopo i più che succinti bikini, col cambio di stagione ecco arrivare i tailleur: l’unico dettaglio da non trascurare è che vanno indossati… direttamente sulla pelle.

Sexy, ma per scelta. E’ questo il messaggio che Emily Ratajkowski sta portando avanti. Il suo femminismo propone la propria volontà come unica discriminante per l’esposizione del proprio fisico. Un messaggio chiaro, che lei non manca di sottolineare anche in occasioni pubbliche. Ma intanto i capi che propone vanno in un’unica direzione: l’esibizione del corpo.

LEGGI >>>EmRata, l’insulto per Harvey Weinstein è disegnato sul corpo<<<

Emily Ratajkowski è una vera imprenditrice. Con i laccetti maliziosi attorno il corpo aveva fatto ampiamente parlare di se. Con i bikini dallo slip riducibile aveva cavalcato il trend estivo. Poi foto sexy ma sempre accorte, per aggirare la censura di Instagram. Ed ecco la trovata “invernale”: una gonna corta abbinata ad una giacca over, della stessa nuance, ma più lunga.

Attenzione però: sotto la giacca, non va indossato niente. Il tailleur Inamorata va portato così, come suggerisce Emily Ratajkowski. E poi coi movimenti delle braccia si può far sbirciare il topless a piacimento. Nero, beige, azzurro o mattone, ciascuna può scegliere la tinta che più si addice alla propria carnagione, al proprio mood o al proprio guardaroba. Che succede però alle donne che non possono vantare le sue curve?

Related Posts