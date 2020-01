Capodanno nel deserto per l'ex ministro che sfoggia un look casual ma non troppo

E’ stato un inizio d’anno al caldo quello di Maria Elena Boschi che ha voluto cominciare il 2020 concedendosi una vacanza in Oman. “Qualche giorno tra mare e deserto” come scrive lei stessa, per poter ricaricare le batterie in vista di un anno caldo dal punto di vista politico. L’ex ministro ha reso partecipi i suoi follower su Instagram condividendo un po’ di scatti. E al suo fianco c’è sempre lui Pier Francesco. Non il suo fidanzato bensì il fratellino di Maria Elena Boschi.

Che sia una prima al teatro, un red carpet o una vacanza nel deserto è lui, il bel Pier Francesco, l’uomo al fianco della deputata di Italia Viva. Un rapporto molto forte, questo tra i fratelli Boschi, visto che lo stesso Pier Francesco lo definisce “true love”. Incuriosisce, però, l’assenza della fidanzata del giovane ingegnere, Irene Simeone. Di professione è una dottoressa di genetica, ma per diletto ama “influnzare” su Instagram i suoi oltre 30mila follower.

Maria Elena “snobba” la cognata

Il rapporto tra le due cognate sembra inesistente. Maria Elena Boschi non segue sui social Irene Simeone e lo stesso accade nell’altro senso. Aggiungiamoci pure che mentre i due fratelli Boschi prendono il the nel deserto dell’Oman, Irene passeggia tra le antiche rovine della Giordania. Una bella disputa mediorientale tra le due non ancora cognate!

Non sembra essere una dimenticanza questa no-follow. Maria Elena Boschi sui social è un caterpillar, basta dare un occhio alle sue foto. Il servizio fotografico dall’Oman la mostra raggiante ma anche struccata (e sempre bellissima), casual con quei tocchi molto chic (la cintura di Hermès da 650 euro non potevamo non notarla) che la contraddistinguono.

Sul suo profilo però, pare non ci sia spazio per le critiche. I commenti alle foto di Maria Elena Boschi sono una successione di complimenti, di “sei bellissima”, di “la miglior ministra”, etc. Nemmeno un hater? Molto probabilmente grazie al sapiente filtro dei social media manager dell’ex ministro. C’è chi ha la bestia per aggredire i social, vedi Salvini, e chi ha gli ammaestratori di leoni da tastiera, come Maria Elena Boschi.

Related Posts