Charlotte Casiraghi coloratissima per le nozze romane insieme al marito

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Pericolosamente sexy 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Sono settimane fitte di impegni quelle che tra trascorrendo Charlotte Casiraghi. Ovviamente, evento che vai… fotografo che trovi. In questo periodo la monegasca è fotografatissima e i suoi outfit sono uno più accattivante dell’altro. Nel weekend appena trascorso era a Roma per un matrimonio, lì il suo look non è passato inosservato.

Un outfit per ogni occasione

In lungo al Festival di Cannes, con il costume intero per il bagno rinfrescante in piscina ad Antibes (QUI i dettagli) o con il minidress smanicato per la partecipazione al GP di Monaco (RIVEDILA con gli altri royal): in fatto di abbigliamento Charlotte Casiraghi non sbaglia un colpo. Per gli appuntamenti ufficiali, la figlia di Carolina si affida sempre a Chanel , brand per cui è anche testimonial.

Inappropriata alle nozze?

Per partecipare alle nozze romane di Nikolaus e Vanina, amici di famiglia, Charlotte Casiraghi ha però scelto un abito della maison francese che ha fatto discutere. La reale si è presentata con un vestito multicolor e multilogo, con bottoncini sul busto e maniche lunghe.

E’ la gonna ad aver però creato scalpore. Plissettata e cortissima, svelava le gambe toniche della Casiraghi che, per salire sul pulmino diretto al ricevimento, ha rischiato di mostrare anche le natiche. Il modello è stato bollato come inappropriato per il rito religioso, che si è svolto nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, considerando anche che Charlotte Casiraghi era la testimone della sposa.

Un affare di famiglia

Etichetta (o bigottismo?) a parte, è innegabile che Charlotte Casiraghi fosse stupenda. Erano firmati Chanel anche gli accessori, dagli occhiali da sole alla borsetta in matelassé viola fino alle décolleté in vernice. Questo matrimonio è stato trasformato in un affare di famiglia, a conferma che i monegaschi sono più compatti che mai. Charlotte era sorridente e felice accanto al marito Dimitri Rassam. Erano presenti anche mamma Carolina di Monaco, Alexandra di Hannover, Andrea Casiraghi con la moglie Tatiana Santo Domingo e, infine, Pierre Casaraghi con Beatrice Borromeo. Quest’ultima, con un lungo vestito a fiori, ha stampato un bacio affettuoso sulla guancia di Charlotte. Cognate affiatate e colorate. Sbircia tutti i monegaschi nella gallery.

