Charlene, Charlotte, Beatrice, Carolina: sfida di stile tra le monegasche

I reali del Principato di Monaco sono abituati agli eventi in pompa magna. Nel ricco regno ai confini di Francia ci sono tante occasioni mondane, a cui i membri della famiglia reale partecipano con gioia. Tra tutte le ricorrenze però la più importante è senza dubbio la Fête du Prince, ovvero la Festa Nazionale del Principato, che si celebra il 19 novembre. Royal al completo per l’edizione 2022… e grande sfoggio per le signore blasonate.

Charlene di Monaco va in bianco

Partiamo da colei che ricopre il ruolo più importante tra tutte le donne della casa reale di Monaco, Charlene Wittstock. Principessa consorte del regnante Alberto II, si è assicurata di avere tutti gli occhi puntati addosso. Bionda e statuaria, ha optato per un cappotto bianco e lunghissimo, creato su misura da Akris. In testa Charlene sfoggiava un cappello nero in paglia mentre sul bavero, oltre a una spilla ufficiale del Principato, ha trovato posto una preziosa clip a forma di nodo in oro bianco e diamanti di Van Cleef & Arpels. Il costo? 355mila euro. Non è stato un periodo facile per la Wittstock ma ora l’ex sportiva sudafricana sembra aver ritrovato la felicità. Vicino ai figli, i gemelli Jacques (in uniforme) e Gabriella (graziosissima in rosso), e al marito la principessa è apparsa felice.

Carolina, le figlie e le nuore

All’evento festoso non è ovviamente mancato il ramo di Carolina, allegra con una giacca longuette rosa di Chanel. La sorella di Alberto II ha quattro figli ed erano tutti presenti, in compagnia dei relativi consorti. Acclamata dal mondo della moda e ispirazione per moltissime fashioniste, Charlotte Casiraghi era una visione con un cappottino al ginocchio in lana bouclé, accompagnato da una borsa in paillettes. Come la mamma, anche lei sceglie sempre Chanel per le occasioni ufficiali. La più elegante era senza alcun dubbio Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi. Con un completo rosso di Dior, che richiama l’iconico Tailleur Bar disegnato dal couturier nel 1947, e un cappello in nuance a tesa larga, la nobile italiana sembrava essere uscita da una rivista d’altri tempi. Insieme ai figli Stefano e Francesco e al marito era un meraviglia.

Hanno invece optato per il nero sia Tatiana Santo Domingo, consorte di Andrea Casiraghi, che Alexandra di Hannover, ultimogenita di Carolina. La prima ha scelto un completo lavorato di Giambattista Valli, la seconda si è presentata per le foto di rito con un long coat in ciniglia a lisca di pesce di Khaite.

I look per la sera

Sebbene durante la giornata fossero tutte bellissime e impeccabili, per il gala della sera le donne monegasche erano un tripudio di tessuti lussuosi e lustrini. Charlene Wittstock ha scelto il blu, facendosi realizzare un abito col collo alto e le maniche lunghe dal fidato stilista Terrence Bray. Blu notte per Carolina di Monaco, incarnazione di leggerezza e raffinatezza in Chanel. Era più frizzante Charlotte Casiraghi, con un vestito smanicato sui toni del rosso, firmato ancora una volta dalla maison francese. Beatrice Borromeo in oro e paillettes Dior assomigliava alla principessa di una fiaba. I lunghi capelli biondi e mossi, acconciati con un cerchietto gold, aggiungevano un’ulteriore nota di magia. La più accattivante era Tatiana Santo Domingo, con stelle e lune cristalli sul décolleté: il suo vestito in velluto nero di Saloni si faceva notare. Sbircia tutti i look delle signore della royal family nella gallery.

Related Posts