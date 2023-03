Francesca Fagnani chic nel look scuro… e la chioma dorata spicca

Pomeriggio di relax nel centro di Roma per Francesca Fagnani, la giornalista consacrata sul palco dell’Ariston, nell’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Con il suo piglio è piaciuta moltissimo agli spettatori e da allora la curiosità intorno al suo personaggio è tanta. I paparazzi l’hanno intercettata e paparazzata in giro per la capitale. Per la sua passeggiata Francesca era super chic.

Protagonista a Sanremo

Giornalista di lunga data, Francesca Fagnani si è fatta conoscere al grande pubblico a Sanremo 2023. Co-conduttrice al fianco di Amadeus, ha incollato i telespettatori alla tv con la sua parlantina e ha incantato con la ricercatezza nei look. Per la grande occasione aveva sfoderato tutta la sua eleganza indossando tre creazioni di Giorgio Armani, tutte della linea Privé. Bon ton ma anche un po’ sexy: le sue scollature sul palco avevano fatto rapidamente il giro del web.

Casual ma chic

In solitaria a Roma Francesca Fagnani ha optato per un look decisamente più casual ma non meno raffinato. Blu e nero per la giornalista, con un cappotto a vestaglia al ginocchio stretto in vita da una cintura. I jeans leggermente a zampa sono abbinati a una camicia a righe. Sulle spalle la Fagnani porta una borsa che strizza l’occhio alla moda: il secchiello in pelle di Miu Miu con dettagli in oro è il compromesso perfetto tra stile e praticità. Un accessorio tutto da copiare.

Una leonessa a Roma

In giro per la città Francesca Fagnani non molla quasi mai il suo telefono. Prima controlla i messaggi, poi sembra intenta a mandare un vocale a qualcuno. Sarà il compagno, Enrico Mentana? I due, che sono di norma molto riservati, stanno insieme da diversi anni. Francesca sembra molto serena durante la camminata e non rifiuta sorrisi e saluti nei confronti dei fotografi. Estremamente raffinata, colpisce per la sua grazia. Il tocco wild però è nei capelli, biondi e spettinati. Che sia riccia non è certo una novità ma per la giornata in libera uscita la Fagnani sfoggia una chioma leonina completamente al naturale. Graffiante! Guardala nella gallery.

