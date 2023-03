Benedetta Porcaroli, shopping in centro con il nuovo look

Benedetta Porcaroli è una delle attrici più promettenti del panorama cinematografico italiano. A 24anni è già molto richiesta dai registi, sia per la tv che per il grande schermo. Volto delicato, sorriso dolce, corpo snello e longilineo: la Porcaroli è spesso protagonista anche nei servizi fotografici più patinati. I suoi look sono copiatissimi dalle ragazze italiane: è trendy tanto sul red carpet quanto nella vita di tutti i giorni. Insomma, intorno a Benedetta c’è curiosità… complice, anche, l’amore.

L’amore

Le foto di Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio in atteggiamenti intimi hanno incendiato il gossip per mesi. I due si sono conosciuti nel 2021 sul set del film “L’ombra del giorno” e tra loro è scoppiata la passione. Per Benedetta lui ha anche chiuso la storia con Angharad Wood, madre di sua figlia. Sembrava andare tutto bene poi sono iniziate le voci di crisi: nell’autunno del 2022 Benedetta aveva dichiarato a Vanity Fair che “le coppie si prendono e alla fine si lasciano”. Nel frattempo Scamarcio ha ritrovato l’amore per Angharad mentre la Porcaroli starebbe vivendo una love story con Pietro Castellitto, ex della sua grande amica Matilda De Angelis, l’attrice che ha entusiasmato il pubblico a Sanremo due anni fa. Un valzer di coppie che non lascia certo i gossippari indifferenti.

Lo shopping

In una soleggiata giornata romana, Benedetta Porcaroli è stata immortalata dai fotografi per le vie del centro. La stellina del cinema ha fatto acquisti in un negozio di profumi. Si sarà concessa un regalo o avrà preso un dono per qualcuno? Impossibile dirlo. Quel che si sa per certo è che, ancora una volta, Benedetta ha fatto centro con il suo look. Per la passeggiata nella capitale, la Porcaroli ha optato per un paio di ampi pantaloni grigi gessati, portati con degli stivaletti neri. Giacca di pelle marrone e t-shirt bianca completavano l’outfit street-style. In mano l’attrice teneva una borsa beige con vistosa catena bicolore di Stella McCartney (1.256 euro), con all’interno un portafoglio tutto loghi di Gucci, brand a cui lei è legatissima. Lei ha passato quasi tutta la passeggiata al telefono: sarà stato Pietro?

Il colpo di testa

Si dice che quando una donna cambia pettinatura, è pronta per grandi sconvolgimenti nella propria vita. Da qualche settimana Benedetta Porcaroli ha modificato il colore dei capelli, abbandonando le famose ciocche scure a favore di un ramato con le punte tendenti al biondo. Merito del nuovo presunto fidanzato, Pietro Castellitto, o esigenze di copione? La sua acconciatura, con tanto di frangetta, è perfetta per la primavera e sarà sicuramente richiesta da molte fan. A spasso per Roma la chioma di Benedetta è lasciata spettinata e si abbina perfettamente al suo outfit: da copiare!

