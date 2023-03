Da Fedez a Elettra Lamborghini, i vip firmano le uova di Pasqua fashion

Aprire la carta colorata, rompere il guscio di cioccolato e scoprire la sorpresa contenuta all’interno: quello dell’apertura delle uova di Pasqua è un rito imperdibile per grandi e piccini. Se i dolci e i regali sono collegati al nome e allo stile dei vip, o firmati dai grandi brand di moda, è ancora più divertente.

Le uova degli influencer

Come ormai d’abitudine, gli influencer firmano le loro uova di Pasqua personalizzate. Quelle di Fedez hanno la carta nera con decorazioni ispirate ai suoi tatuaggi e il suo ritratto in stile cartoon. E sono collegate a una charity. “Buone” negli intenti anche quelle di Clio MakeUp, con packaging rosa e sorpresa a tema beauty.

Elettra Lamborghini, abitué dell’appuntamento pasquale, non poteva far mancare la leopardanza: la confezione dei dolci di cioccolato è maculata e anche i regali all’interno sono en pendant, tra penne, portachiavi e phone strap.

Amate dai giovanissimi

Sono dedicate ai più piccoli, ma amate anche da chi è più grandicello, le uova di Pasqua dei Me contro Te. “Sono irresistibili!” scrivono Luì e Sofì sui social postando uno scatto di coppia mentre addentano la cioccolata.

C’è anche un altro idolo dei teenager che ha prestato il volto a una linea di dolci: si tratta della tiktoker Charlotte M, che posa fiera e sorridente per la foto sulla confezione. Le sorprese vanno dai portachiavi, agli stikers, ai mini notebook.

Le uova di Pasqua firmate

Per chi ama il lusso e la moda, Armani ha lanciato le sue uova di Pasqua fashion. Dal gusto intenso al cioccolato fondente con granella di nocciola, o più delicato al latte con granella di nocciola e amaretto, hanno una confezione lilla ispirata agli abiti della collezione donna P/E 2023.

Bauli ha pensato ad accontentare un po’ tutti, inserendo all’interno degli scrigni di cioccolata piccoli oggetti firmati. Pollini, 1 Classe, Morellato, Silvian Heach sono solo alcuni dei brand che hanno creato le sorprese all’interno.

Le uova più buone

E sono proprio i protagonisti della pasticceria televisiva a metterci la faccia, su certe uova. Quando si tratta di prodotti dolciari loro sono i numeri uno e il pubblico apprezza: le uova di cioccolato di Carlo Cracco, Iginio Massari e Ernst Knam sono un ottimo dono per adulti golosi. E, inutile dirlo, nei loro punti vendita si possono trovare differenti alternative da leccarsi i baffi.

