La nuova Kendall Jenner è rossa e sexy

Cambio radicale per Kendall Jenner che dà una svolta al suo hair style: ci sono novità in amore in vista?

Svolta totale al look per Kendall Jenner. Da sempre la modella ha sfoggiato la chioma lunga e castana scurissima, ma poi… colpo di scena! Alla sfilata Autunno Inverno 2022/23 di Prada, durante la Milano Fashion Week, si è presentata con un inedito rosso. Un colore tendente al rame elegante e delicato, piuttosto chiaro, che dona alla top model un’allure totalmente nuova ma sempre sexy.

Dalla passerella allo street stile

Quello di Kendall Jenner non è stato un cambio di look funzionale solo alla passerella. Spenti i riflettori sulle sfilate, lei ha continuato a sfoggiare la sua nuova chioma rame, per altro uno dei colori di tendenza di questa stagione. E quindi, archiviate le settimane della moda in giro per l’Europa, eccola di ritorno a Los Angeles, con i capelli rossi sciolti sulle spalle e gli outfit ispirati ai primi anni 2000. Pantaloni a vita bassa green Gen-Z (altra tinta sulla cresta dell’onda), canotte crop, tubino grigio Reformation: scelte di stile che enfatizzano il suo corpo perfetto.

Un look da Oscar per Kendall Jenner

All’after party dopo la cerimonia di consegna degli Oscar a cui ha partecipato con sua sorella Kim Kardashian, (ne abbiamo parlato QUI) ha stupito con un outfit che si faceva notare. Kendall Jenner era affascinante e sensuale con il pomposo abito nero Balenciaga che avvolgeva il suo corpo in una nuvola di stoffa, lasciando scoperta la schiena e rivelando scorci di seno. I capelli risultavano valorizzati, raccolti in una coda di cavallo che sfiorava le spalle nude.

Una svolta nella vita privata

Sembrerà banale dirlo, ma anche nel caso di Kendall Jenner lo stravolgimento dell’hair style parrebbe coincidere con novità in campo sentimentale. La love story con Devin Booker è per scelta di entrambi vissuta con discrezione e basso profilo. I due si frequentano da giugno 2020 ma solo da poco hanno parlato pubblicamente della loro relazione. “Mi sto godendo la vita al massimo” ha detto il cestista a proposito della loro storia, mentre la modella, ospite nel talk show di Jimmy Fellon, ha parlato dello splendido rapporto di Devin e sua nipote Stormi (la figlia di sua sorella Kylie Jenner e Travis Scott). Insomma, i presupposti ci sono tutti e i fan già sperano nelle nozze imminenti. La svolta al look potrebbe essere un altro indizio di novità in vista.

