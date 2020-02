La figlia di Icardi in passerella alle sfilate milanesi: la bambina ha una passione per la moda

Tra gli outfit rosa sulla passerella di Elisabetta Franchi ha sfilato, senza troppo clamore, una bambina famosa: Francesca Icardi. Faccino delicato e furbetto, sorriso accennato e portamento sicuro, la piccola, tenuta per mano da una modella, ha percorso la passerella tra gli applausi: erano dovuti alla sua tenera età, non a chi fosse. Ai più attenti però, non è sfuggita l’eccitazione di una vip in prima fila, Wanda Nara. Assente Mauro Icardi, il calciatore di solito sta alla larga dagli impegni professionali della moglie.

Francesca Icardi, “Fran” come la chiamano in famiglia, 5 anni, non sembrava particolarmente emozionata. La signora Icardi, armata di telefonino, ha ripreso la figlia e applaudito calorosamente. Poi, su Instagram, ha dedicato un post a questo debutto: “Primo Fashion Week per Francesca!!!! Amore mio vai sempre avanti sempre così, sempre a testa alta dietro ai tuoi sogni”.

Non solo: Wanda Nara ha voluto mettere in guardia la figlia, lasciando intendere che la moda sia già una passione della piccola: “Troverai cattiverie, invidia e tanta difficoltà… ma la tua grinta e decisione e soprattutto passione devono calpestare ogni ostacolo!! Vai avanti e insegui i tuoi sogni… ogni sogno è un desiderio… e i desideri si avverano!! Con te sempre mamma”.

Francesca Icardi, è al suo debutto in passerella ma non è certo una novellina come modella. La bambina aveva già posato per un servizio fotografico insieme alla sorella Isabella. Bellissima e molto espressiva in quelle foto, che però avevano scatenato commenti negativi per via del rossetto che le bimbe esibivano come star navigate. Si trattava della linea di make-up della madre, Wanda Cosmetics: per loro resta un gioco o è già un lavoro?

