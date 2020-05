Francesca Verdini dal parrucchiere brinda alla sua Fase 2

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Come lo indossa Per tutte le tasche 9.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Amore a gonfie vele per Matteo Salvini e Francesca Verdini. La coppia, che ha trascorso insieme il lockdown, non si è separata nemmeno il primo giorno di riapertura, dedicandosi con piacere alle piccole commissioni. Dopo la spesa insieme, un’eccezione è stata fatta per il parrucchiere di Francesca Verdini.

Il leader della Lega e la fidanzata hanno atteso la fine dell’emergenza sanitaria per sistemare le rispettive chiome. Lei si era detta disponibile a tagliare i capelli di Matteo Salvini, ma lui aveva letto delle titubanze (“se faccio un disastro come fai?”) e alla fine aveva preferito aspettare la Fase 2.

Bella e radiosa, Francesca Verdini ha approfittato della riapertura per recarsi nel suo salone di riferimento, a Roma. Con un minidress nero Zara con boccioli di fiori e stivali scuri, ha sistemato la lunga chioma concedendosi anche un brindisi col parrucchiere. Indispensabile la mascherina, che non è riuscita però a celare l’ampio sorriso della compagna del leader della Lega.

A far gioire Francesca Verdini non è soltanto la boccata d’aria fresca e la possibilità di prendersi cura dei propri capelli. La convivenza forzata pare sia stata un toccasana per i due. Matrimonio in vista per Matteo Salvini? La domanda gli è stata posta durante il programma radiofonico Un giorno da pecora. Lui serenamente ha ammesso: “Lei sta già provando a convincermi a prendere un cane, e io sto resistendo… Ma sono un uomo molto fortunato”.

