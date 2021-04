Tra passeggini e marsupi, ecco come vanno a spasso i baby vip

Chi l’ha detto che passeggini e carrozzine hanno la mera funzione di mezzo di trasporto per neonati? Se sei figlio di una star, vai a spasso nei modelli più esclusivi e costosi. Fin da quando escono nell’ospedale i baby vip imparano a conoscere il mondo che li circonda sistemati comodamente su port enfant a quattro ruote all’ultimo grido. Vediamo cosa scelgono i genitori famosi per i loro piccoli.

I baby vip italiani

Partiamo dalle star di casa nostra. Il 23 marzo Chiara Ferragni è diventata mamma per la seconda volta. In casa così come al parco, la piccola Vittoria riposa nella lussuosissima carrozzina firmata Dior. Sui toni del blu e piena dei famosi loghi della maison, è in vendita a 5.900 euro. Passando ai passeggini, Cristina Marino porta su e giù per i monti Nina, avuta da Luca Argentero, nel Mixx Next di Nuna (599 euro). Nero con dettagli in pelle, questo modello è molto glam. Base black ma telaio oro per il Cybex Mios di Giorgia Palmas. Lei e la figlia Mia si fermano per una dolce foto sotto al glicine in fioritura.

Da super modelle a super mamme

Oltreoceano Emily Ratajkowski alla carrozzina preferisce un comodo marsupio. Baby Sylvester, nato l’8 marzo, è accoccolato alla mamma nell’allegro Zeitgeist di Artipoppe (353 euro). Nel modello, realizzato con un tessuto pieno di nuvole, il bimbo fa sicuramente sogni d’oro. Uscita tra top model a New York, dove Irina Shayk e Karlie Kloss passano un pomeriggio insieme tra parco e passeggiata insieme ai figli. Irina non rinuncia all’inseparabile passeggino Yoyo di Babyzen (449 euro) mentre Karlie, sempre in giro per gli Stati Uniti, si affida al pratico ovetto con telaio di Doona (399,90). Abituata a cambiare un look dietro l’altro, in tema di passeggini Gigi Hadid resta fedele al Fox di Bugaboo per la sua Khai. Baby shopping in vista? Lasciati ispirare della star nella gallery.

