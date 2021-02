Per l'occasione la duchessa di Sussex ha optato per un vestito di Oscar de la Renta pieno di limoni

A gennaio 2020 Meghan Markle e il principe Harry avevano annunciato al mondo di aver preso la decisione di ritirarsi dai loro ruoli di senior royal. Desideravano una vita più tranquilla e volevano essere finanziariamente indipendenti. E’ trascorso più di un anno da quando i duchi di Sussex (mantengono questo titolo ma non possono più utilizzare quello di Altezze Reali) si sono trasferiti insieme al figlio Archie in California e non si può dire che non siano riusciti ad emanciparsi economicamente.

Gli accordi economici in America

Quando un membro reale si allontana dalla famiglia la curiosità è sempre moltissima ed è chiaro che i media facciano a gara per accaparrarsi interviste e progetti esclusivi. Sebbene si dica che i due siano in trattativa costante con diverse piattaforme, il principe Harry e Meghan Markle hanno di certo firmato un accordo (si vocifera di 30 milioni di dollari) con Spotify per una serie di podcast. In Archwell Audio la coppia usa la propria voce “per promuovere conversazioni potenti”, ha detto Meghan, “che ispirino, provochino ed educhino”, ha aggiunto Harry.

La seconda gravidanza

Non è solo la voce che usano però Harry e Meghan per patrocinare contenuti e associazioni. Il duca e la duchessa di Sussex, in occasione dell’ultima trasmissione, sono anche apparsi per 20 secondi in video. E’ stata la prima volta in cui Meghan Markle si è vista dall’annuncio della seconda gravidanza. Il 14 febbraio infatti, tramite la pagina Instagram di un’amica di Meghan, la fotografa Misan Harriman, la coppia ha fatto sapere di essere di nuovo in dolce attesa.

Lo speciale con Oprah

E’ probabilmente della loro famiglia (e di altri temi che si preannunciano spinosi) che Harry e Meghan parleranno con Oprah Winfrey in un’intervista televisiva molto intima. Lo speciale verrà trasmesso il 7 marzo su Cbs e, secondo i ben informati, farà tremare la Corona britannica. Questa decisione di Meghan Markle e del consorte ha portato a una rottura definitiva con The Firm. “Harry e Meghan hanno comunicato alla Regina che non torneranno membri attivi della famiglia reale”, hanno fatto sapere da Buckingham Palace. La Megxit ora è dunque effettiva.

L’abito con i limoni

Tornando al podcast, nelle immagini Harry e Meghan Markle, seduti sul divano della loro lussuosa villa da 14 milioni di dollari a Montecito, appaiono più affiatati che mai con lei che lo guarda ammirata, composta con le mani conserte, e lui che parla e gesticola come un vero americano, con tanto di gambe aperte e atteggiamenti rilassati.

Nel video Meghan Markle, con i lunghi capelli sciolti e il volto sereno, è splendida in un abito di Oscar de la Renta da 3.054 euro. Il vestito su fondo azzurro è stampato con una pianta di limoni, con tanto di applicazioni tridimensionali delle foglie. When life gives you lemons, make lemonade. “Quando la vita ti dà i limoni, facci una limonata”, recita un famoso proverbio anglosassone, che invita a trarre il meglio da quello che ci viene in sorte. Pare proprio che la Markle sia riuscita a far fruttare benissimo i suoi limoni.

