Funerali della Regina, i messaggi nascosti nei look della famiglia reale

Ormai lo sappiamo: nulla nei look ufficiali della royal family è lasciato al caso. Così è stato anche nel giorno più triste, quello del funerale della regina Elisabetta. Per dare l’ultimo addio all’amata sovrana, le donne della “Firm” hanno rispettato il dress code, che le voleva vestite completamente di nero, aggiungendo però ai look dei dettagli colmi di significato.

Le perle di Kate

Lasciate a Kate Middleton l’arte di comunicare con l’outfit. La principessa del Galles ha indossato un coat dress di Alexander McQueen, uguale a quello scelto per il Trooping the Colour 2022. In quell’occasione era bianco, adesso ovviamente Kate era in total black. Sono però i gioielli a marcare l’indelebile legame con la Regina. La Middleton non poteva che scegliere le perle, amatissime da Elisabetta e associate tradizionalmente alle lacrime del lutto sin dai tempi della regina Vittoria.

Kate Middleton ha scelto un paio di orecchini e il Four Row Japanese Pearl Choker, un collier a quattro fili con chiusura centrale in diamanti. La collana era stata indossata in passato sia da Lady Diana che da Elisabetta e la stessa Kate l’aveva sfoggiata per il funerale di Filippo di Edimburgo (QUI i dettagli). La scelta di questo specifico prezioso simboleggia sia il legame della Middleton con la Regina, richiama alla memoria Diana e sottolinea l’amore della Regina Elisabetta per il marito Filippo: lo stesso che oggi lega lei all’erede al trono.

Elisabetta e Charlotte: passione cavalli

A soli 7 anni, la principessa Charlotte era la più piccola tra tutti i presenti al funerale della Regina a Westminster Abbey. Accanto al fratello George, che un giorno sarà Re, la figlia di William e Kate era dolcissima ed elegantissima con un cappottino Ancar e un cappello di Jane Taylor. La piccola era molto legata alla bisnonna scomparsa e, per celebrarla, ha indossato la sua prima spilla, a forma di ferro di cavallo. La passione equestre di Elisabetta è ora portata avanti dalla bambina: è stata proprio la sovrana a regalarle il gioiello.

Il look di Meghan

Meghan Markle ha fatto scelte diverse rispetto a Kate Middleton ma anche lei ha studiato il suo look con attenzione. La duchessa di Sussex ha indossato solo degli orecchini di perle, ricevuti in dono dalla Regina Elisabetta dopo le nozze con il principe Harry, e il delicato bracciale Love di Cartier, da cui non si separa mai. Si dice che non abbia voluto altri preziosi, per non apparire eccessiva. Il cape dress scelto da Meghan, firmato Stella McCartney, è la versione nera di quello sfoggiato nel 2018 per i 92 anni della Regina. Stesso mood per il cappello, già visto, in bianco, al Giubileo di Platino a giugno. Un look conosciuto, una silhouette tipica per Meghan che ha deciso di onorare la sovrana puntando sulla discrezione, per non far parlare di sé (qualche giorno fa invece aveva dato scandalo con questo look).

Camilla con la borsa della Regina

Dopo anni burrascosi, ora Camilla è regina consorte. Spalla e sostegno di re Carlo III, è stata gradualmente accettata dal popolo. A piccoli passi e sottovoce, si è fatta strada nel cuore dei britannici. In occasione dei funerali, Camilla ha deciso di omaggiare la sovrana indossando uno dei pochi brand immediatamente associabili alla regina Elisabetta, Launer. Le borsette della Regina sono diventate parte della storia e del costume (QUI qualche dettaglio) e la nuova Regina Consorte sembra decisa a voler proseguire questa tradizione.

Niente velo

A differenza della morte del precedente monarca Giorgio VI, nel 1952, nessuna delle donne della famiglia reale ha indossato il velo nero. L’usanza, richiesta dal protocollo, era considerata superata dalla stessa Elisabetta II, che non lo indossò né per la morte dello zio Edoardo VIII nel 1972, né per quella della madre nel 2002 ed infine nemmeno ai funerali del principe Filippo, suo marito, nel 2021. Al suo posto, in molte hanno scelto una più sobria veletta retta dal cappello: è il caso di Kate Middleton, della regina Consorte Camilla e di Sarah Ferguson.

Veletta in segno di rispetto anche sul capo di Charlene di Monaco, Sofia di Spagna, Masako di Giappone e Rania di Giordania. A ben guardare anche le mogli dei primi ministri di molti paesi hanno scelto l’accessorio per il lutto: Brigitte Macron, Sophie Trudeau, Carrie Symonds.

Gli omaggi internazionali

Sono tantissimi i regnanti e i capi di Stato accorsi a Londra per l’ultimo addio alla Regina Elisabetta, seguite dalle illustri mogli (GUARDA i look). Anche Regine e First Lady hanno voluto dare il loro contributo, in quanto a look commemorativi. Rania di Giordania ha optato per un abito con motivi floreali sulla spalla indossato nel 2001 per una visita ufficiale a Buckingham Palace, dove si era intrattenuta con la Regina e Filippo di Edimburgo. Sophie Trudeau, moglie del premier canadese Justin Trudeau, ha invece appuntato sulla giacca una spilla con la foglia d’acero, simbolo del Paese appartenente al Commonwealth. Non sono passati inosservati gli omaggi di Tony e Cherie Blair. L’ex premier e la moglie hanno sfoggiato le rispettive onorificenze, ricevute dalla Regine: comandante dell’Ordine dell’Impero britannico per lei, cavaliere dell’Ordine della Giarrettiera per lui.

Guarda nella gallery tutti i dettagli nascosti al funerale di Elisabetta II.

