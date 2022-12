I più letti del 2022 su Lookdavip

E’ tempo di bilanci e anche noi di Lookdavip riguardiamo quali sono gli articoli che hanno riscontrato maggiormente la curiosità dei lettori.

Royals, cinema e matrimoni si confermano gli argomenti più cliccati. Vediamo nel dettaglio di che si tratta.

Meghan Markle e la Regina

La guerra tra i cognati appassiona i lettori. Meghan Markle torna in Inghilterra per la morte della regina Elisabetta e si grida allo scandalo: quello sotto al vestito è un microfono? Sta raccogliendo materiale per il loro documentario?

Il look dei partecipanti al funerale della sovrana incuriosisce tutti: non capita spesso di vedere tante regine a lutto! E poi ci sono i significati nascosti dietro i gioielli della famiglia reale.

W il Cinema

Le sale non saranno piene ma il pubblico è carico di entusiasmo per le star del cinema e su Lookdavip le gallery relative sono cliccatissime. A Cannes riceve qualche critica il pancione nudo di Adriana Lima, mentre si fanno ammirare i gioielli da mille e una notte sfoggiati sulla Croisette da Julia Roberts e Anne Hathaway.

I vip si danno poi appuntamento a Venezia. Grande visibilità per le influencer del Belpaese. Sfila l’amore sul red carpet e si è assistito persino ad un’insolita proposta di nozze: quella di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni.

Nozze e divorzi vip

Giorgia Palmas e Filippo Magnini finalmente a nozze dopo i rinvii dovuti alla pandemia: lei, bellissima, sfoggia un abito da sogno Atelier Eme, che trasforma per il ricevimento. Il look degli invitati vip incuriosisce i lettori.

A maggio Gian Amedeo Goria si è sposato in Sardegna: i dettagli del matrimonio del figlio di Maria Teresa Ruta sono stati cliccatissimi. Incluse le foto della famiglia famosa, da Guenda ad Amedeo Goria.

Che dire poi delle nozze veneziane di Federica Pellegrini? Dall’arrivo in barca con gli occhiali da sole, fino al tango col marito (e suo allenatore) Matteo Giunta: un evento che ci ha fatto battere il cuore.

Michelle Hunziker separata da Tomaso Trussardi (a giugno la crisi era ancora profonda) ha sfoggiato un look con un dettaglio incredibile, ma nascosto.

Questione di slip

Tra i pezzi più letti su Lookdavip, riscontriamo grande interesse quando si parla di biancheria intima.

Lo strepitoso vestito verde Balde di Elisabetta Gregoraci, dotato di doppio spacco, si apre ad ogni passo della conduttrice ed ecco che a Battiti Live compaiono i suoi slip.

Stessa tematica ma ancora più hot relativa alla regina dei social, Chiara Ferragni. A Parigi per la settimana della moda sfodera look studiatissimi, poi posta anche una foto in cui apre il cappotto ed è…. senza mutande.

Social

Chiara Ferragni è anche nel post con maggiore successo nel profilo Instagram di Lookdavip. Il look che fa discutere è questo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)



Hanno destato interesse anche i look dello “schiaffo” agli Oscar: Will Smith e Jada Pinkett Smith. Ai nostri follower è piaciuta anche la borsa di Melissa Satta e le scarpe di Jessica Selassie… entrambe dello stesso brand!

Ti ricordavi di questi argomenti? Se non hai voglia di cliccare sui link nel testo rivedi questi gossip nella gallery.