Georgina Rodriguez a Venezia fa Pretty Woman (con gli stivali)

“Il mio quinto anno a Venezia con l’amore nel cuore” scrive Georgina Rodriguez su Instagram, per annunciare il suo arrivo alla Mostra del Cinema: la sua eccitazione per l’evento è palese. Ci voleva la compagna di Cristiano Ronaldo per avere un po’ di lusso esagerato in Laguna. Come al solito, Georgina non ha fatto le cose in piccolo.

L’arrivo da regina

Come poteva arrivare Georgina Rodriguez al Lido se non a bordo di un jet? Dopo un’estate all’insegna del luxury estremo in giro per il Mediterraneo sullo yacht di famiglia, la modella è passata all’aereo privato di proprietà di Cristiano Ronaldo. Gli scatti in volo e sulla pista trasudando, come sempre con lei, una gran ricchezza. L’outfit scelto per l’occasione è composto da un completo scuro di Vetements, con bustino stretto e pantaloni ampi. I gioielli che adornano Georgina sono firmati Pasquale Bruni, mentre la borsa che tiene ben stretta in mano è la preziosissima Birkin Himalaya di Hermès, tanto amata dalle star.

Con i colori del sole

Per il pomeriggio veneziano, in attesa della preparazione per la serata, Georgina Rodriguez si è cambiata nuovamente e non ha perso occasione per mostrare il suo outfit ai follower. La modella posa sul balcone dell’hotel con un minidress aderente di Ferragamo. Il modello asimmetrico, con spilla bijoux sulla spalla, effetto degradé sui toni dell’arancione, sottolinea le curve di Georgina. Dopo le foto di rito, la Rodriguez si è recata in motoscafo all’hotel Excelsior, per i tradizionali scatti “da sbarco”.

Come pretty woman

Veniamo ora al look che tutti stavano aspettando, quello per il red carpet. Poteva Georgina Rodriguez non dare il massimo? Alla prima del film Enea, la spagnola ha infuocato l’atmosfera, con un outfit da capogiro. Il vestito rosso di Vetements, con lunghissimo strascico, è drappeggiato su tutta la lunghezza. Lo scollo a cuore strizza il seno prorompente della star mentre la vita è stretta da un nodo di tessuto laterale. Il tutto è reso ancora più glam dai lunghi guanti bianchi. Una mise da diva… con effetto déjà-vu. Il modello disegnato dallo stilista Demna Gvasalia infatti è ispirato all’iconico long dress indossato da Julia Roberts in Pretty Woman, pellicola che ha fatto la storia del cinema. Un’uscita hollywoodiana per Georgina, regina di Venezia 80.

Sul red carpet con gli stivali

Se l’abito per il tappeto rosso ha fatto il pieno di consensi, non si può dire lo stesso sulle scarpe scelte da Georgina Rodriguez per l’occasione. La modella ha infatti calzato un paio di stivali in vernice nera a punta, con una zeppa esagerata. Un “trucchetto” che aveva senza dubbio lo scopo di slanciare la figura. A differenza di Ilary Blasi che, a Venezia 80, voleva proprio mostrare i suoi boots, quelli di Georgina sarebbero probabilmente dovuti essere sempre coperti dai tanti metri di tessuto del vestito. Tra una sistematina e l’altra, complici anche un po’ di brezza lagunare e la camminata sul red carpet, gli stivaloni hanno però fatto la loro comparsa a più riprese. Una scelta un po’ grossolana, che non è piaciuta ai più. Non era forse meglio un elegante sandalo?

