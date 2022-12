Dalla spiaggia allo stadio: i look di lusso di Georgina Rodriguez in Qatar

Georgina Rodriguez non poteva non essere presente in Qatar per il suo Cristiano Ronaldo. Con il Portogallo che prosegue la corsa ai Mondiali 2022, la modella è volata insieme ai figli a Doha. Lì fa il tifo per il compagno ma si gode anche un po’ di vacanza. Una vacanza all’insegna del lusso, ovviamente.

In Qatar per amore

Tra un match e l’altro Cristiano Ronaldo è impegnatissimo con gli allenamenti. Il 6 dicembre è in programma la partita con la Svizzera e lui pensa solo al pallone. Georgina Rodriguez è vicina ma presumibilmente i due non si possono incontrare con frequenza. C’è solo uno scatto di coppia in Qatar, un selfie realizzato in un momento libero di CR7. Georgina e Cristiano, abbracciati e felici, posano in outfit casual. T-shirt Nike e felpa per lei, stesso brand per la maglia di lui. “O amor da minha vida”, (l’amore della mia vita) scrive la Rodriguez, mentre tiene stretto il fidanzato.

Firmata in tribuna

Il 2 dicembre Georgina Rodriguez era raggiante allo stadio in occasione del match tra il Portogallo e la Corea del Sud. Gli asiatici hanno battuto i lusitani per 2 a 1 ma quest’ultimi erano già certi della qualificazione. In tribuna c’era dunque spazio solo per la gioia e Georgina ne era la dimostrazione vivente. Insieme a quattro dei loro cinque figli, la Rodriguez non si è risparmiata, scattando una miriade di foto ricordo. I bambini indossavano la maglia della nazionale ma lei, appassionata del lusso, ha optato per un outfit all’insegna della moda. Camicia in seta color mostarda, jeans fascianti con dettagli in oro di Elisabetta Franchi e una spettacolare (ed estremamente costosa, si parla di circa 50mila euro) borsa Kelly di Hermès ben salda in mano. I capelli lunghi e lucenti, insieme a un make-up sensuale, completavano il suo look da stadio.

Dal mare al museo

Non solo partite per Georgina Rodriguez. La modella impiega il tempo libero in Qatar con varie attività. A Doha fa caldo e la Rodriguez si concede una giornata in spiaggia. Il selfie sull’asciugamano è bollente. Con un bikini verde che strizza le forme la spagnola si fotografa dall’alto. Altro giorno, altro impegno per la Rodriguez. L’influencer ha dedicato un pomeriggio alla visita della mostra Forever Valentino, la più grande esposizione mai realizzata dalla maison di moda romana. La fidanzata di CR7 si è fatta accompagnare dai bambini, che hanno guardato ammirati gli strepitosi abiti in mostra. Per l’occasione Georgina ha indossato un minidress nero, abbinato a provocanti stivali bianchi con il tacco alto. In attesa dei prossimi look qatarioti, sbirciala nella gallery.

Related Posts