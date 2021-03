Con le sue canzoni il rapper promuove i valori della multiculturalità e dell'integrazione, per questo Benetton lo ha scelto come brand ambassador

Italiano, nato da genitori tunisini e cresciuto nella periferia milanese: Ghali è uno degli artisti più influenti della sua generazione. Della contaminazione ha fatto la sua cifra stilistica. Le melodie dei suoi brani miscelano sonorità orientali ed elettroniche, mentre i testi parlano esplicitamente di dialogo e integrazione, con versi in italiano, francese e arabo. L’artista celebra la multiculturalità ed è per questo che Benetton l’ha scelto come brand ambassador.

La capsule per Benetton

Molto più che un semplice testimonial. Per United Colors of Benetton, Ghali creerà una capsule collection. “Ammiriamo il suo stile, le sue idee, il suo atteggiamento”, ha dichiarato Massimo Renon, amministratore delegato del brand. E’ la prima volta che il marchio d’abbigliamento lega la sua immagine a quella di un artista, e lo ha fatto perché in lui riconosce appieno i propri valori. “Per me è una grande sfida e non vedo l’ora di mettermi all’opera”, ha detto il rapper.

Ghali e l’amore per la moda

Per Ghali questa collaborazione è un tassello in più che va a completare la rivincita che si è preso sulla vita. Postando una foto della campagna, in cui è accovacciato sopra una pila di coloratissimi maglioni Benetton, scrive: “A scuola, nei corridoi andavo in fissa per i vestiti degli altri anche se mamma si faceva in 4 per comprarmi quello che avevo addosso. In quel momento capii che non era questione di ingratitudine verso la vita e mia madre ma ero io che stavo prendendo una cotta per le forme e i colori che indossavano le persone”. Poter parlare a un vasto pubblico attraverso musica e abbigliamento, per lui significa aver raggiunto un traguardo. “È vero che la musica non è ferma, ma non ci possiamo unire per praticarla. Dunque faremo dei vestiti colorati che ci terranno uniti anche distanti”.

Nuovo album in arrivo

Per Ghali l’estetica ha una certa importanza. Conteso dai brand pù prestigiosi, ama osare con le scelte di stile proponendo outfit insoliti ed estrosi. L’impegno con la moda però non lo distoglie dalla sua missione principale, la musica. Mentre annuncia il legame con Benetton, il rapper è in studio per lavorare a un nuovo album. Dopo il successo di DNA, doppio disco di platino, è pronto a fare il bis.

Related Posts