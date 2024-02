Negli armadi di Sanremo: ecco i brand che vedremo sul palco

Si alza il sipario sul Festival di Sanremo. E’ tutto pronto per la 74esima edizione della kermesse canora, con il gran debutto fissato per il 6 febbraio. Al timone per la quinta (e, a detta sua, ultima) volta c’è Amadeus. Al suo fianco ci saranno co-conduttori e co-conduttrici diversi per ogni serata. E poi ci sono ovviamente i cantanti in gara, tra big e nomi emergenti. L’attesa per i brani che gli artisti porteranno sul palco è tanta ma l’eccitazione per i look dei protagonisti è altrettanto alle stelle. Chi vestirà chi? Tra qualche conferma e molti misteri, ecco quello che sappiamo.

Le giacche di Amadeus

Da cinque anni a questa parte non è Sanremo senza… le giacche luccicanti di Amadeus. Il conduttore brilla sotto le luci dell’Ariston, elegantissimo nelle creazioni di Gai Mattiolo. Broccati, damascati, velluti, sete, applicazioni-gioiello: nel suo caso, il troppo non stoppia e lui incontra sempre il favore del pubblico con il suo estro. Cosa dobbiamo aspettarci per la 74esima edizione? In un bozzetto diffuso dalla casa di moda si vede un outfit cattura-sguardi: il blazer con dettagli grafici tondi ha revers neri molto chic. Il papillon oro è abbinato al ricamo sul tessuto.

Le conferme ufficiali

Se è impossibile ascoltare in anteprima i brani che i cantanti portano a Sanremo, è altrettanto difficile sapere in anticipo cosa indosseranno gli artisti. Grazie agli stylist, idolatrati come star dai fashionisti, abbiamo però alcune conferme. Etro vestirà Angelina Mango per la sua partecipazione al festival: la maison ha realizzato sei outfit in esclusiva per le sue performance sul palco dell’Ariston, dove presenterà il brano “La noia”. Giovane e trendy, Sangiovanni sfoggerà mise GCDS per tutta la durata della kermesse musicale. Luisa Spagnoli per Fiorella Mannoia: tailleur sartoriali, colori forti e tessuti ricercati per questa signora della canzone italiana. Lo stile di Annalisa si è fatto più sexy col passare degli anni: sul palco sarà in Dolce&Gabbana, maison che ha creato anche il suo wedding dress. L’insolito duo composto da Francesco Renga e Nek ha scelto le proposte di Maurizio Miri mentre Dargen D’Amico, divertirà con i colorati modelli firmati Moschino (inclusi gli occhiali da sole abbinati).

I look sul Green Carpet

In attesa della prima serata, i cantanti in gara si sono riuniti il 5 febbraio per quello che è un appuntamento fisso prima dell’inizio del Festival di Sanremo: il green carpet. Acclamati dalla folla, gli artisti hanno camminato sulla passerella verde, mettendo in mostra i loro look. Alessandra Amoroso ha optato per un total black Roberto Cavalli: sotto al lungo cappotto indossava un abito con dettagli cut-out molto sensuale. Bustino stringato sulla schiena per Mahmood, dandy (con tanto di baffetti) in Maison Margiela. Maxi piumino, croci-gioiello, lattice, capelli platino cortissimi: Big Mama in Domenico Orefice sa come attirare l’attenzione. Approccio simile per Rose Villain, in Dsquared2. Emporio Armani per Il Volo e The Kolors, composti ma moderni. Cuissard rossi e abito bianco per Emma, trendy in JW Anderson. Saranno questi i brand che porteranno sul palco dell’Ariston? Noi siamo pronti a scoprirlo: intanto guardate le immagini nella nostra gallery.

