Sanremo, terza serata all’insegna di colore e fantasia

Rosa per Emma, fucsia per i Ricchi e Poveri, broccato per Angelina Mango e Ghali luccica

Dopo due serate dominate quasi interamente dal nero, al terzo appuntamento con il Festival di Sanremo si inizia finalmente a intravedere un po’ di colore. Certo, i look scuri non mancano nemmeno questa sera all’Ariston ma sono le tonalità accese e fantasiose a spiccare. Ecco chi ha tinto il palco di allegria.

Tra rosa, piume e velluto

Angelina Mango continua a stupire nell’edizione 2024 della kermesse musicale. Ancora Etro per lei, sul palco con minigonna e top a reggiseno con cappuccio che lasciava scoperta la pancia. Il tessuto broccato con pattern floreale di cristalli si sposa perfettamente con l’acconciatura funky. In fatto di look i Ricchi e Poveri stanno davvero stupendo in questo Sanremo. Dopo cuori e fiocchi, per la terza serata si sono buttati sulle paillettes fucsia. Angela, in Oséree, luccica sul palco con un completo composto da canottiera con collo di piume e panzaloni a zampa. La giacca e la cravatta di Angelo sono realizzati nello stesso tessuto. Fascia le curve Emma, in pieno stile Barbiecore con un long dress di velluto firmato Ottolinger. Gli occhiali cat-eye e il grosso bracciale Tiffany & Co. completano l’outfit. Con le stampe Roberto Cavalli, la co-conduttrice Teresa Mannino fa il pieno di consensi.

Uomini fantasiosi

Proprio ad Emma, Giuliano Sangiorgi ha dato un bacio benaugurante sulla bocca. I due conterranei – entrambi salentini – sono uniti da una bella amicizia. Dopo il nero delle sere precedenti, anche il cantante dei Negramaro si è buttato sulla fantasia, con un completo Missoni un po’ anni Settanta. Il look di Dargen D’Amico ha fatto rapidamente il giro dei social: l’artista ha indossato un completo Moschino con scritto “Parole Parole” su tutto il tessuto: una stampa all over d’archivio, presentata per la prima volta in passerella nella collezione autunno-inverno 1993-94 del brand. A colpire più di tutti è però Ghali, che omaggia Michael Jackson con guanti e il calzino bianco portato con i mocassini e abbaglia con un giacca a quadri tutta sequin, pietre e luccichii di Casablanca. E poi c’è Amadeus, con i suoi blazer lavorati realizzati da Gai Mattiolo.

Il nero non manca mai

Non illudetevi, tra tante proposte piene di vitalità, il nero non è comunque mancato per il terzo appuntamento con il Festival di Sanremo. Scelta sensuale per Alessandra Amoroso, con uno slipdress di Roberto Cavalli. Un po’ Eva Kant, un po’ “Occhi di Gatto”: all’Ariston nessuno è più sexy di Rose Villain, stretta in una catsuit di Balenciaga con lungo drappeggio laterale. Clara è elegante (e un filo monacale) in un longdress monospalla di Andreadamo mentre Mahmood punta sulla pelle con una jumpsuit di Loewe che lascia il segno. Minidress Valentino con il colletto bianco per Loredana Bertè. Giacca, pants baggy e cappellino per Sangiovanni, in GCDS. Autoreggenti velate nere e guanti abbinati per Annalisa che però, a differenza delle due sere precedenti, stupisce con un abitino argento di Dolce&Gabbana: guarda nella gallery i look sul palco.

