Gianluca Vacchi e il siparietto in Rolls Royce con il domestico

Da anni la vita di lusso di Gianluca Vacchi è lì in bella mostra, fruibile in ogni parte del mondo dai suoi 17 milioni di followers. Il ricchissimo rampollo bolognese non è più direttamente coinvolto nel business di IMA, l’azienda di famiglia che nel 2019 ha fatturato 1,6 miliardi di euro, ma rimane uno degli azionisti principali. Nel tempo Vacchi, forte del suo capitale, ha saputo trasformare le sue passioni, dal ballo alla moda, in operazioni finanziarie che l’hanno arricchito ulteriormente.

Adesso a 53 anni Gianluca Vacchi si prepara per una nuova avventura: diventare papà. La compagna 25enne Sharon Fonseca infatti è in attesa di una bambina, che nascerà in autunno. Per annunciare il sesso del bebè i due hanno utilizzato l’elicottero di famiglia, dalla quale hanno fatto uscire un’enorme nuvola rosa. I motori si confermano uno dei passatempi preferiti di Gianluca tra jet privati, yacht, moto e, naturalmente, macchine.

E’ proprio un’automobile la protagonista dell’ultimo siparietto di Gianluca Vacchi. In un video su Instagram l’influencer svela una funzione speciale della sua Rolls Royce, il bagagliaio che si apre e chiude in automatico con un movimento del piede. Vacchi carica nel portabagagli due preziosissime Birkin di Hermès da viaggio, una in coccodrillo marrone e l’altra in pelle nera con disegnato il suo ritratto. Il valore stimato per i due accessori oscilla tra i 70 e i 100mila euro.

Sempre con il piede Gianluca Vacchi richiudere l’auto, poi però allarga l’inquadratura e ci fa scoprire che in realtà è il suo domestico che manovra il cofano, tra risate e complicità dei due. Diversi marchi offrono davvero questa personalizzazione per i loro modelli. Non sappiamo se anche la Rolls Royce di Vacchi ha questo automatismo ma di certo può contare sulla fedeltà del suo collaborate!

